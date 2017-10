„Principala provocare pentru 2012 - un deficit sub 3%”

Ministrul Finanțelor, Gheorghe Ialomițianu, a declarat, astăzi, că principala provocare a Executivului în acest an o reprezintă încadrarea într-un deficit sub 3%.„Principalele priorități se referă la o execuție bugetară foarte bună. Avem o provocare foarte mare, aceea de a ne încadra într-un deficit sub 3 %, lucrul care este realizabil. Am fost în Parlament cu un buget care are deficit pe cash de 1,9%. La baza bugetului stă politica prudentă. Eu cred că putem să-l executăm în condiții foarte bune, chiar dacă pe piețele financiare apar unele derapaje”, a declarat ministrul Finanțelor înainte de ședința BPN al PDL.Despre subiectul remanierii Ialomițianu a spus că nu știe și că, în această perioadă, la nivelul ministerului pe care-l conduce se află în pregătire minisiunea FMI și CE de la finele luni ianuarie.Întrebat dacă în cadrul ședinței coaliției s-a discutat despre noua lege a sănătății Ialomițianu a precizat că nu a participat la întrunire dar că „se simte nevoia reformei în domeniul sănătății”.„Domeniul sănătății trebuie reformat. Suntem într-o situație nu prea bună. Permanent când vine Fondul Monetar trebuie să punem bani de-o parte să plătim arierate. Nu este normal”, a mai spus ministrul Finanțelor.Acesta a afirmat că în domeniul sănătății trebuie să se facă ordine „să se asigure un principiu de echitate” și să se diversifice formele de finanțare.