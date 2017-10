„Prin comasarea alegerilor se evită derapajele electorale în 2012“

Ştire online publicată Marţi, 13 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Guvernul a decis, ieri, asumarea răspunderii pe proiectul de lege privind comasarea în 2012 a datei alegerilor parlamentare și locale deoarece anul viitor este unul foarte dificil din punct de vedere economic și trebuie evitate orice derapaje cu caracter electoral care pot periclita situația financiară a țării, a declarat, ieri, premierul Emil Boc, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, la finalul ședinței Guvernului.„Anul 2012 este un an economic dificil, un an în care trebuie să asigurăm consolidarea economică a României și să evităm orice derapaje cu caracter electoral care pot periclita situația financiară a țării. Știm bine că perioadele de campanie electorală sunt perioade în care lumea este mai puțin atentă la ceea ce înseamnă consolidarea economică și mai mult tentată la practici și promisiuni populiste și electorale. Dorim ca în 2012, repet, un an extrem de dificil în contextul crizei economice internaționale, să avem mai puțină dezbatere care să producă instabilitate și să avem un an în care să ne concentrăm pe ceea ce înseamnă investiții, locuri de muncă pentru a putea consolida creșterea economică”, a argumentat premierul Boc. Totodată, el a arătat că participarea electoratului la vot este mai bună în cazul comasării alegerilor și nu trebuie ignorat și faptul că se face o economie bugetară de cel puțin 20 de milioane de euro.