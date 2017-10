Primii paşi spre construcţia unei săli polivalente la Constanţa. "Este o investiţie absolut necesară"

1

de toata jena

Dl Florea, din pacate, nu ne reprezinta interesele. Cum adica, in Constanta, sa facem un bazin olimpic descoperit, dar acoperit cu balon pe timpul iernii ? Se vede clar ca nici oamenii reprezentativi ai Constantei nu se gandesc la nevoile noastre, ci doar la imagine si la securizarea businessului lor. E bine oare dl Florea ? Aveti un calcul despre ce inseamna acoperirea cu balon,montare demontare, incalzire etc ? In cati ani o constructie solida s-ar amortiza din aceste costuri ? Sau mai bine sa vina oamenii la bazinul dvs... Pacat, suntati la fel ca ceilalti. Daca prindeati aceste vremuri, sigur nu ati mai fi fost ce sunteti azi (si ne mandrim in continuare cu dvs)