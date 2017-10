Primele locuinţe construite de voluntari, la Cumpăna, finalizate în curând

Primele locuințe construite de voluntari, la Cumpăna, finalizate în curând

O echipă alcătuită din 21 de voluntari de la compania Henkel Germania a sărbătorit ziua de 1 Mai prin muncă, pentru a ajuta patru familii cu venituri mici să aibă o casă decentă.Îndrumați pas cu pas de specialiștii de la Habitat for Humantiy din comuna Cumpăna, voluntarii dau o mână de ajutor la realizarea izolației interioare și exterioare, la compartimentarea pereților interiori, montarea și vopsirea sageacului, dar și a altor lucrări.Prin proiectul „Construim împreună pentru viitor”, dezvoltat în parteneriat cu Primăria comunei Cumpăna, filiala Habitat for Humanity Cumpăna va construi în sistem cvadruplex 20 locuințe. Proiectul a început încă din 2015 și urmează să fie finalizat în 2019. Alături de voluntari internaționali și corporatiști români, Habitat for Humanity România va finaliza în curând construcția primului cvadruplex, în care se vor muta primele patru familii beneficiare. Alte două cvadruplexuri se află în lucru, iar construcția următoarelor două va fi începută în vara acestui an. Până acum, aproximativ 300 de voluntari străini și din companiile românești au muncit pe șantierul filialei Habitat for Humanity Cumpăna.În altă ordine de idei, este pentru al patrulea an consecutiv când compania Henkel Germania sprijină familiile în nevoie de o locuință din România. În ultimii doi ani mai multe echipe de voluntari au lucrat la construcția a opt case în Ploiești, iar în 2014, 20 de voluntari au ridicat în doar cinci zile o casă pentru o mamă cu cinci copii din Corlătești, Prahova.