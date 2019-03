Primarul Viorel Ionescu: „Vrem să obținem pentru orașul Hârșova statutul de stațiune balneară“

Orașul Hârșova s-ar putea transforma într-o veritabilă stațiune balneoclimaterică, după ce edilul Viorel Ionescu a demarat un proiect important prin care se dorește punerea în valoare a apelor termale existente în localitate de ani de zile.







Vârstnicii din localitate spun că apele termale de la Hârșova au fost descoperite în anii 60, când o echipă de geologi făcea prospecții în zonă și ulterior foraje. La rândul lor, locuitorii orașului, dar și cei din împrejurimi cunosc beneficiile acestui loc și, deseori, vin să se scalde în bazinul cu apă miraculoasă. Vestea că baia în apa sulfuroasă te menține tânăr și puternic, dar te pune și pe picioare atunci când te doare ceva s-a răspândit repede, astfel că bolnavii vin în acest loc și din alte județe.







De beneficiile apelor termale de la Hârșova știu și cei care s-au aflat la conducerea administrației publice locale, însă toate proiectele care vizau transformarea localității într-o stațiune turistică au rămas, probabil, prăfuite prin vreun sertar.

Ajuns la conducerea administrației publice locale din Hârșova în urmă cu trei ani, edilul Viorel Ionescu nu a stat pe gânduri și a pus pe lista priorităților proiectul ce vizează punerea în valoare a apelor termale.

Efortul său nu a fost în zadar, iar zilele trecute, au venit și primele vești bune.







„Cu satisfacție vă informez că, după aproape trei ani, timp în care am făcut demersuri la instituțiile abilitate, am obținut toate avizele pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) prin care a fost scoasă din pășunea orașului o suprafață de 30.591 mp și introdusă în intravilanul orașului, în scopul amenajării unei zone turistice și de agrement, în zona cunoscută de hârșoveni sub denumirea de «Gura Văii». Abia acum se poate vorbi despre concretizarea unui proiect de valorificare a apelor termale“, a transmis primarul orașului Hârșova, Viorel Ionescu.







El a explicat că în cursul anului 2017 a obținut buletinul de analiză și indicațiile terapeutice ale apelor termale de la Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie, documente ce confirmă calitățile terapeutice ale apei.

„Deși aceste analize s-au mai făcut și în anii 1978 și 1990, nimeni nu a întreprins demersuri pentru a putea exploata aceste ape termale. În acest sens, voi solicita acordarea licenței pentru a putea exploata apele termale în zona respectivă și, personal, mi-am propus ca, în cursul acestui an, să obținem pentru orașul Hârșova și statutul de stațiune balneară, lucru esențial pentru a putea atrage fonduri europene, precum și potențiali investitori, în vederea dezvoltării zonei din punct de vedere turistic“, a mai spus edilul Viorel Ionescu.