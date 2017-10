Primarul Vasile Neicu vrea să construiască un after-school pentru copiii din comuna Pantelimon

Chiar dacă nu sunt suficienți bani pentru toate proiectele pe care și le-a propus, primarul comunei Pantelimon, Vasile Neicu, susține că nu renunță așa ușor și va depune eforturi pentru a găsi bani pentru investiții în localitate.El a declarat că una din cele mai importante lucrări pentru locuitori a fost finalizată, mai exact rețeaua de apă din satul Runcu.„Locuitorii satului Runcu au apă potabilă și toate gospodăriile vor fi racordate gratuit, din fondurile primăriei. Și nu vrem să ne oprim aici deoarece lucrările se vor extinde și spre satul Nistorești. Și oamenii de acolo au nevoie de apă potabilă la robinet, astfel că ne aflăm în lucru cu acest proiect”, a spus șeful administrației, Vasile Neicu.El a mai explicat că, un alt obiectiv pe care-l are în vedere vine în spri-jinul părinților cu o situație materială deficitară.„În comună sunt mai mulți copiii ai căror părinți au posibilități finan-ciare reduse. Dacă proiectul va fi acceptat vom putea ajuta apro-ximativ 20 de copii din familii defavorizate. Ei vor beneficia de o masă de prânz gratuită, finanțată din bani de la bugetul local. Unii nu au cu cine să-i lase după cursurile școlare, nu pot plăti pe cineva să stea cu ei. Avem în plan înfiin-țarea unui centru after-school în Pantelimonul de Sus. Acesta ar urma să funcționeze în clădirea vechiului CAP. Noi am obținut deja cam toate avizele necesare, am solicitat și efectuarea unui studiu de fezabilitate”, a spus primarul Vasile Neicu.