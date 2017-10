Primarul Vasile Delicoti, eliberat din funcţie de prefect

Primarul Vasile Delicoti, eliberat din funcție de prefect

Primarul comunei Poarta-Albă, Vasile Delicoti, a primit, vineri, din partea Prefecturii Constanța, ordinul de încetare a mandatului semnat de prefectul Eugen Bola. Decizia a fost luată ca urmare a faptului că Delicoti a fost declarat incompatibil de Agenția Națională de Integritate (ANI).Cu toate acestea, edilul din Poarta Albă consideră că reprezentantul Guvernului în teritoriu a comis un abuz în serviciu și spune că se va adresa instanței de judecată.„Prefectul mă putea demite după șase luni. De atunci a trecut un an, ceea ce înseamnă că decizia prefectului este ilegală. Aș putea chiar spune că este un abuz în serviciu”, a declarat edilul Vasile Delicoti.Mai mult, primarul Delicoti a transmis și o scrisoare prefectului Eugen Bola, în care îi aduce la cunoștință punctul său de vedere.„În momentul în care mi-am asumat responsabilitatea de a candida la funcția de primar al comunei Poarta Albă, mi-am imaginat că legea este aceeași pentru toți. Am fost atât de naiv încât am îmbrățișat ideea că prefectul (apolitic) este garantul aplicării legii fără să țină cont de culoarea politică a aleșilor locali. M-am înșelat! Instituția Prefectului Constanța nu numai că ignoră prevederile legale, dar le și încalcă! Sunt convins că dumneavoastră, domnule prefect, aveați toate datele în momentul în care ați semnat documentul prin care m-ați demis din funcție. Mă simt DATOR să ridic pânza care v-a acoperit ochii în momentul în care ați semnat. Raportul Agenției Naționale de Integritate pe care-l invocați a rămas definitiv în iulie anul trecut. Conform legii pe care o invocați în documentele emise, dar pe care n-o cunoașteți, în termen de șase luni exista posibilitatea să fiu demis. După aproape un an, fapt ce contravine aceleiași legi, ați semnat ordinul prin care mă eliberați din funcția în care am fost ales de cetățenii comunei. Din respect pentru lege, voi sesiza toate autoritățile competente ale statului, inclusiv Corpul de Control al prim-ministrului României”, spune primarul Vasile Delicoti, în scrisoarea transmisă prefectului.Pe de ală parte, Delicoti a declarat că ordinul prin care prefectul a constatat încetarea mandatului său poate fi atacat în instanță în termen de 15 zile, ceea ce va și face.v v vȘi președintele Organizației Județene Constanța a Partidului Democrat Liberal, Christian Gigi Chiru, a făcut o declarație de presă referitoare la ordinul semnat de prefectul Eugen Bola, prin care primarul comunei Poarta Albă, Vasile Delicoti, a fost demis din funcție.„Am aflat cu stupoare că prefectul Eugen Bola a semnat ordinul prin care l-a demis din funcție pe primarul comunei Poarta Albă, Vasile Delicoti. Reacția prefectului pus în funcție de USL nu poate decât să mă mire, mai ales că decizia Agenției Naționale de Integritate a fost comunicată în luna iulie a anului trecut, iar termenul legal în care prefectul poate semna ordinul de demitere era de șase luni de la rămânerea definitivă a deciziei.De ce, domnule prefect, nu ați luat măsuri și împotriva foștilor dumneavoastră colegi liberali? Dezaprob atitudinea dumneavoastră de a-i vâna pe primarii PDL și să-i scăpați din vedere pe primarii USL declarați, la rândul lor incompatibili de aceeași instituție a statului”, a spus Chiru.La rândul său, prefectul Eugen Bola susține că nu a făcut decât să aplice legea, iar primarul nemulțumit poate face ce dorește.„Eu doar am aplicat legea. Am constatat încetarea de drept a mandatului de primar ca urmare a raportului ANI”, a spus Bola.