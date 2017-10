Primarul Valentin Vrabie dă startul sărbătorilor de iarnă în comuna Peştera

Primarul Valentin Vrabie dă startul sărbătorilor de iarnă în comuna Peștera

Primarul comunei Peștera, Valentin Vrabie, și consilierii locali vor da, mâine, 7 decembrie, startul petrecerii organizate cu ocazia sărbătorilor de iarnă.Astfel, locuitorii comunei Peștera sunt invitați, în această zi, începând cu ora 17.00, la un concert extraordinar de colinde. În deschiderea spectacolului, toți cei prezenți vor fi binecuvântați de Înalt Prea Sfințitul Teodosie, ulterior Corul Arhiepiscopiei Tomisului interpretând mai multe colinde remarcabile. Va urma un moment umoristic cu unul din cei mai consacrați umoriști români, respectiv, Doru Octavian Dumitru. Totodată, cei prezenți se vor bucura de prezența pe scenă a Trupei Provincialii care va susține un concert extraordinar.Potrivit primarului Valentin Vrabie, și în acest an, spectacolul va fi prezentat de Cristian Brancu, un vechi prieten al locuitorilor din comuna Peștera.În altă ordine de idei, începând de mâine, întreaga comună va fi luminată cu fel și fel de beculețe și ornamente, la fel ca și bradul de aproximativ 10 metri care a fost deja amplasat în fața primăriei.Deoarece este luna cadourilor, așa cum i-a obișnuit an de an pe locuitori și nu numai, edilul Valentin Vrabie a pregătit și de această dată diverse surprize. Una dintre ele va consta în inaugurarea unei troițe. De asemenea, o alta constă în amenajarea în peștera din comună a unei scene a Nașterii Mântuitorului reprezentată de statui vii.