Primarul Valentin Vrabie dă startul petrecerilor la Peştera

3

pe cand si la medgidia ????

In MUNICIPIUL MEDGIDIA nu se intampla nimic.Primarul se vaita intr-una ca nu are bani.Sa se gandeasca cum sa faca bani.De ce acum cu prilejul sarbatorilor de iarna nu a cedat Piateta Decebal acelui privat care a organizat asa zisele "Zilele Toamnei:" pentru ca din banii adunati (castigati)atunci sa faca o bucurie copiilor din Megidia? ca sa mai inchida gura targului. De ce Medgidia este tot timpul in urma unei comune ca PESTERA ???? De ce ??? Raspuns : Fiindca acolo este un gospodar,un om caruia ii pasa de cetateni si stie sa faca bani pentru comunitate. BRAVO DOMNULE PRIMAR VRABIE.FELICITARI!