Primarul Valentin Vrabie a demisionat. Cui a lăsat "moştenirea" Primăriei Peştera

Primarul Valentin Vrabie a demisionat. Cui a lăsat "moștenirea" Primăriei Peștera

Gestul său a venit ca urmare a faptului că urmează să candideze pentru funcția de primar al Municipiului Medgidia, la alegerile ce vor avea loc peste două luni. Cu toate acestea, Tudorel Grosu nu va candida în iunie pentru primărie, ci îl va susține pe fostul director al școlii din Peștera, actualmente inspector școlar, profesorul de istorie Marius Petre.„Alături de colegul, prietenul, camaradul și viceprimarul meu, Tudorel Grosu, am decis să-l susținem la Primăria Peștera pe Marius Petre, care va candida independent”, a anunțat Valentin Vrabie.Prezent la eveniment, Marius Petre a spus că este onorat de propunere și consideră că este o mare responsabilitate funcția de primar al comunei Peștera.„O simt ca pe o datorie morală, fiind născut și crescut aici, dar este greu să vii ca primar după Valentin Vrabie. Am să încerc să duc toate lucrurile bune lăsate de el mai departe”, a declarat Marius Petre.Printre altele, acesta a mai spus că urmează să-și dea demisia de la Inspectoratul Școlar Constanța în maximum 15 zile, așa cum prevede Codul Muncii.Revenind la evenimentul prin care șeful administrației publice locale din Peștera și-a semnat demisia de față cu reprezentanții mass-media, acesta a avut loc la sediul primăriei din comuna Peștera. Momentul a fost foarte emoționant, angajații instituției izbucnind în lacrimi, lucru care nu l-a lăsat indiferent pe Valentin Vrabie, astfel că lacrimi se puteau vedea și pe obrazul celui care le-a fost șef, coleg și prieten. Ulterior demisiei, el și-a prezentat raportul de activitate pe cele două mandate, respectiv 2008-2012 și 2012-2016.Ce a făcut Vrabie pentru Peștera „Pornind de la ideea că într-o societate deschisă și democratică administrația publică locală există pentru a servi cetățenii, încă din anul 2008, am lăsat politica la ușa primăriei și m-am ocupat de rezolvarea problemelor comunității. Toată activitatea mea în calitate de primar a avut ca prioritate clădirea unei administrații puternice, bazate pe respectarea legii și a bunei gestionări a banului public. Dezvoltarea și moderni-zarea comunei au fost vizibile de la un an la altul, de la o zi la alta. Chiar dacă m-am luptat cu criza financiară, cu indiferența autorităților județene și centrale, cu bugetul tot mai redus de la un an la altul, împreună cu echipa din cadrul primăriei am reușit să realizez lucrări care erau necesare și pe care oamenii le așteptau încă din anii anteriori. Am reușit să scoatem comuna din anonimat și cred că putem spune, fără a greși, că Peștera a devenit un brand județean”, a spus Valentin Vrabie.Atragerea investitorilor pentru aducerea de fonduri la bugetul local, mediul înconjurător, religia, cultura, siguranța cetățeanului, solidaritatea socială, modernizarea, întreținerea și repararea infrastructurii rurale sunt domenii în care munca asiduă a prins roade în cei opt ani de mandat ai primarului Valentin Vrabie.Comuna Peștera are peste 3.500 de locuitori, iar de când conducerea administrației publice locale a fost preluată de primarul Valentin Vrabie, prin investițiile realizate aici, comuna a ajuns să fie cunoscută în toată țara, în mod special pentru grija deosebită pe care aleșii locali o au față de cei mai mici. Astfel, în 2014, de „Ziua Copilului”, 500 de copii din comună au primit în dar biciclete, iar anul trecut, cu aceeași ocazie, au primit câte o tabletă. În plus, în fiecare an, elevii claselor a VIII-a din comuna Peștera petrec pe cinste la banchetul de sfârșit de an oferit de administrația publică din localitate.Și cadrele didactice care se preocupă de educația elevilor din comuna Peștera sunt răsplătite pentru munca lor. Mai exact, acestea împreună cu familiile lor merg, o dată pe an, într-un scurt concediu oferit de administrația publică locală.Localnicii din Peștera mai beneficiază printre altele de serviciul de salubritate gratuit, internet și wi fi gratuit, iar primăria susține toate cheltuielile elevilor și studenților. Pe de altă parte, grija administrației publice locale din comuna Peștera pentru tineri este recunoscută. În acest sens, la împlinirea vârstei de 18 ani, toți tinerii din comună primesc câte 300 de lei. Totodată, evitarea abandonului școlar este una din priorități. Drept urmare, la începutul anului școlar, familiile celor care au copii primesc între 400 și 800 de lei pentru cumpărarea de rechizite. Mai mult, elevilor care fac naveta la liceu li se decontează abonamentele.În ceea ce privește sănătatea, s-au făcut reparații capitale la dispensarul din localitate, iar 210 cetățeni cu probleme grave au beneficiat de suport financiar din partea administrației locale.