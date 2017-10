Primarul Tusac şi Consiliul Local Mangalia se duelează pe 27 februarie la prima înfăţişare în instanţă

Primarul Tusac și Consiliul Local Mangalia se duelează pe 27 februarie la prima înfățișare în instanță

După ce săptămâna trecută primarul Mangaliei, Mihai Claudiu Tusac, a cerut instanței de contencios administrativ a Tribunalului Constanța dizolvarea Consiliului Local, mangalioții au demarat pregătirile pentru primul termen de judecare stabilit pentru 27 februarie. Potrivit democrat-liberalului Paul Foleanu, săptămâna viitoare, Consiliul va fi convocat într-o ședință extraordinară pentru împuternicirea unui consilier care să se ocupe de încheierea contractului cu o casă de avocatură. Foleanu a adăugat că aleșii locali nu vor accepta să fie reprezentați de către Camelia Năftica, consilierul juridic al Consiliului, mizând, în schimb, pe serviciile unei case de avocatură. „Nu cerem retragerea cererii” Vicepreședintele PD-L Mangalia a mai explicat că plângerea primarului nu are bază legală. „Noi nu îi cerem să își retragă cererea. Dacă el susține că este întemeiată, foarte bine. Să o susțină în continuare. Dar vă spun că ea nu are bază legală. Nu se poate spune că nu ne-am întrunit două luni consecutiv. A existat o ședință și pe 23 decembrie și pe 31 ianuarie. La cea din urmă, am avut chiar o majoritate și au fost votate mai multe proiecte. Vom vedea ce va hotărî instanța”, a mai spus Foleanu. În continuare, el s-a arătat încrezător în șansele consilierilor de a câștiga procesul cu Tusac, dar sceptic în ceea ce privește încheierea conflictului cu edilul-șef. „Tusac a inițiat criza și tot el va trebui să o soluționeze”, a încheiat el. În opinia consilierului Ion Mincă (PC), „Tusac a folosit o strategie specială, pentru a putea cere acum dizolvarea Consiliului Local. El a plănuit foarte bine acest lucru. A dus ședințele și le-a stabilit în așa fel încât să poată spune că nu ne-am întrunit timp de două luni. Vor absolut totul, iar noi, consilierii, să stăm pe sub masă. Nu se poate așa ceva. Nu înțeleg de ce conducerea de la Constanța îl lasă să facă ceea ce face aici, la Mangalia, știind că o astfel de atitudine nu le poate fi favorabilă. Nu există în județ o situație asemănătoare celei de la Mangalia”. Mincă susține și ideea organizării unui referendum în cazul în care nu se ajunge la o rezolvare a blocajului. „Eu nu îmi doresc sub nicio formă scandal, dar dacă asta vor ei. Vom face, dacă va fi nevoie, un referendum și în două luni vom organiza, din nou, alegeri. Însă Tusac nu va mai câștiga în veci”, a spus ferm Mincă. Consilierul liberal Sorin Andrei a declarat că liberalii se vor întruni, în această seară, într-o ședință a Biroului Local și vor discuta și ei pe marginea reprezentării în instanță la termenul de pe 27 februarie.