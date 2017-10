Primarul Tusac măreşte taxele şi impozitele de zece ori, pentru 2011

La Mangalia,

Primarul Tusac mărește taxele și impozitele de zece ori, pentru 2011

Așa cum am anunțat în ediția de ieri, ziarul „Cuget Liber“ revine cu o analiză comparativă a taxelor și impozitelor din 2010 cu cele propuse pentru 2011, în municipiul Mangalia. De la bun început, viceprimarul Mangaliei, liberalul Sorin Andrei, a declarat că „taxele și impozitele din 2010 au fost, de departe, cele mai mici din 2006 și până în prezent”. „Am anticipat că anul 2010 va fi unul foarte greu și tocmai de aceea le-am fixat așa. Și anul 2011 va fi unul foarte greu și rămâne să discutăm și să analizăm proiectul de taxe și impozite propus și să găsim un echilibru între ceea ce încasăm și ceea ce ne propunem să facem”, a completat el. Cele mai mari diferențe se înregistrează la capitolul taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor. Unele taxe pentru 2011 sunt mărite de zece ori față de cele din 2010. Este cazul taxei pentru eliberarea sau vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică pentru sezonieri. În 2010, ei au fost obligați să plătească 300 de lei, însă la anul vor trebui să scoată din buzunar 3.000 de lei. Tot 3.000 de lei vor plăti și cei care desfășoară activități de alimentație publică (restaurante, cluburi de noapte, cârciumi, fast - food), permanente sau cu program - non stop, și au nevoie de aceeași autorizație. În 2010, aceștia din urmă au fost nevoiți să plătească doar 500 de lei. Dacă anul acesta taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism a variat de la 4 lei (în cazul unor construcții de până la 150 de metri pătrați) la 10 lei (plus 0,01%/mp pentru fiecare metru pătrat ce depășește 1.000 de mp), acum ea variază de la 5 lei la 12 lei. Majorări și la impozitul pe clădiri Atât persoanele fizice, cât și persoanele juridice vor plăti mai mult anul viitor pentru clădiri. Dacă pentru 2010 au fost fixate taxe pentru persoanele fizice de la 82 lei la 806 lei, pentru clădirile cu utilități, și de la 54 lei la 478 lei, pentru cele fără utilități, în 2011 sumele variază între 98 și 967 lei și de la 64 la 573 lei. În cazul persoanelor juridice, la anul, construcțiile reevaluate vor fi impozitate cu 1,8% din valoarea de inventar a clădirii (în 2010 a fost fixat un impozit de 1%), iar cele nereeva-luate cu 12% (în 2010 a fost fixat un impozit de 5%). Impozitele nu au fost modificate în cazul construcțiilor reevaluate și nereevaluate pentru asociațiile nonprofit și organizațiile umanitare, care vor fi impozitate tot cu 0,25%, respectiv 5%. Impozite mărite cu mii de lei și pentru terenuri Și la capitolul impozite pe terenuri pentru persoane fizice și juridice se pot observa măriri semnificative. Mai precis, persoanele fizice și juridice care dețin terenuri aflate în intravilan, terenuri cu construcții, ar putea plăti, în 2011, sume de la 1.822 la 7.809 de lei/ha, în funcție de zona din cadrul localității. În 2010, aceste impozite au variat între 1.519 și 6.508 de lei/ha. Terenurile din intravilan, de orice altă categorie de folosință decât cea a terenurilor cu construcții, vor fi impozitate cu sume cuprinse între 8 lei/ha și 55 de lei/ha (în 2010 impozitate cu sume de la 7 lei/ha și 46 de lei/ha), în funcție de ampla-sament și de culturi. Cele aflate în extravilan vor fi impozitate cu sume cuprinse între 2 și 57 lei/ha. Noi taxe hoteliere Dacă în 2010 taxa hotelieră, percepută pentru fiecare bilet pentru o noapte de cazare, a fost redusă de la 5% la 2% pentru hoteluri, indiferent de stea, dar și pentru campinguri și moteluri, pentru 2011, au fost stabilite sume pentru fiecare categorie în parte. Astfel, hotelurile, motelurile, vilele, precum și alte unități de cazare de 1-2 stele vor plăti o taxă de 3,5%. Celelalte unități de 3 stele, vor plăti 4,5%, iar cele de 5 stele 5% din valoarea biletului pentru o noapte de cazare. Edilul Mihai Claudiu Tusac a gândit și alte majorări, așa cum este cazul taxelor și impozitelor pentru mijloacele de transport, pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate și pentru spectacole. Acestea sunt doar câteva din principalele schimbări prevăzute în proiectul de hotărâre privind aprobarea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2011, ce poate fi consultat pe site-ul Primăriei Mangalia. De asemenea, trebuie precizat că proiectul va fi dezbătut și în ședință publică, pe 22 noiembrie.