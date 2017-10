Primarul Tusac a pus monopol pe proiectele consilierilor

Primarul Mangaliei, Mihai Claudiu Tusac, pare că a pus stăpânire și pe inițiativele Consiliului Local. Potrivit unui studiu recent realizat de către Institutul pentru Politici Publice, desfășurat în perioada iulie-septembrie 2008, Consiliul Local a adoptat 97 de proiecte. Toate inițiate de către Tusac. „Numărul de proiecte de hotărâre inițiate de către consilierii locali este 0. Consilierii locali ai municipiului Mangalia nu au inițiat nici un proiect de hotărâre în perioada monitorizată, toate acestea aparținând primarului”, se arată în studiu. „De obicei, primarul inițiază orice proiect. Nu se mai ține cont de nimic. Toate ajung pe ordinea de zi. Există inițiative din partea PNL, unele au fost susținute încă din campania pentru alegerile locale, însă Consiliul Local este blocat. Există o zăpăceală în comisii. Noi ne luptăm să le modificăm pentru că altfel nu avem nici o șansă de susținere a proiectelor”, a declarat consilierul liberal Sorin Cucoranu. Până acum, fiecare consilier PSD (n.r. - există cinci membri PSD în CL) făceau parte din trei comisii, fiind „multiplicați” așa cum spunea fostul viceprimar Viorel Oleniuc, de trei ori. „Sperăm ca după alegeri să se reglementeze și să se limpezească lucrurile”, a încheiat Cucoranu. „Tusac vrea să aibă totul sub control” Așa este de părere consilierul Partidului Conservator, Ion Mincă. El a recunoscut că nu a propus nici un proiect pe ordinea de zi, dar a dat exemplul colegului său, Vasile Olan. „El a avut un singur proiect dar nici măcar nu a ajuns să se discute în comisii. Ați văzut că toate proiectele de până acum au fost inițiate de actualul primar. Vor să fie totul al lor”, a precizat Mincă. „De două luni nu funcționează Consiliul. Oamenii vor să domine totul. Și asta nu e în regulă”, a arătat conservatorul. Pe de altă parte, Loredana Ercuș, coordonator programe al IPP, a demonstrat că la Alexandria au fost 7-8 consilieri care au avut inițiative astfel încât din 44 de proiecte, 16 au fost ale consilierilor. Consilierul democrat-liberal Paul Foleanu a mărturisit că ei pot iniția proiecte în van. „Noi degeaba inițiem proiecte pentru că pesediștii au majoritatea în comisii. Consilierii sunt împiedicați să își facă treaba prin monopolul pe care PSD îl are la nivelul comisiilor. Noi ne dorim o reprezentare corectă”, a mai spus Foleanu. În același context, democrat-liberalul a amintit câteva proiecte inițiate chiar de el, dar care „s-au pierdut”. „În a doua ședință, imediat după cea de constituire, am venit cu două proiecte. Ele au ajuns în Comisia Economică. Însă aici m-au dus cu vorba: «nu sunt fonduri, ne mai gândim», pentru ca într-o altă ședință proiectele mele să apară cu inițiatorul: primarul Mihai Claudiu Tusac”, a explicat Foleanu. „În Consiliu Local nu putem iniția proiecte pentru că ele nu ajung nicăieri”, a încheiat el.