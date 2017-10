Primarul Tusac a convocat în şedinţă ordinară Consiliul Local Mangalia

După aproape un an de tăcere

Primarul Tusac a convocat în ședință ordinară Consiliul Local Mangalia

După recentele declarații ale prefectului Claudiu Palaz privind posibilitatea ca primarul Mangaliei, Mihai Claudiu Tusac, să își piardă mandatul, Tusac s-a trezit brusc în căutarea „stării de normalitate” și de „liniște” alături de consilierii locali. Exact în momentul în care a realizat că mandatul său este în joc din cauza unor incompatibilități, Tusac a constatat că „ar fi o nebunie” să se organizeze alte alegeri acum. El a mărturisit, în cadrul unei conferințe de presă, că s-a „plictisit să dea declarații în fiecare zi”, că „lumea vrea liniște”, iar procesele ar putea dura ani de zile, fiind tărăgănat inclusiv cel privind dizolvarea Consiliului Local Mangalia. În acest context, el a convocat o ședință ordinară pentru săptămâna viitoare, în data de 17.12.2009, ora 14.00, în sala de ședințe a Consiliului Local Mangalia. Pe ordinea de zi au fost înscrise 51 de proiecte de hotărâre, existând, în plus, și un punct intitulat „Diverse”. În cealaltă tabără, consilierii mangalioți au remarcat totuși că acest convocator conține proiecte de hotărâre care nu au avizul de specialitate al comisiilor. Consilierul PC, Ion Mincă, a de-clarat că a primit printr-un curier convocatorul, însă nu s-a hotărât dacă va participa sau nu la ședință. „Trebuie să discut și cu colegii mei, să vedem cum vom proceda. Dacă proiectele nu sunt trecute prin comisiile de specialitate, cum le pu-tem aproba? Dacă el ne convoca într-o ședință extraordinară, era altceva. Ședința de săptămâna viitoare este una ordinară și cuprinde pe ordinea de zi proiecte care trebuie dezbătute în comisii”, a pus problema Mincă. Consilierul liberal Sorin Andrei a avut aceeași reacție. „Dacă există un convocator, proiectele înscrise pe ordinea de zi ar trebui să aibă avizul comisiilor de specialitate. Din câte știu eu, aceste comisii nu s-au mai ținut de luni de zile. După decizia Tribunalului Constanța, noi am încercat să ținem aceste ședințe, dar nu s-a putut”, a explicat el. Nici consilierul Forței Democrate, Bogdan Filip, nu știa nimic despre această ședință, precizând că, săptămâna viitoare, va fi plecat din localitate și nu va fi prezent la ședință. În privința comisiilor de specialitate, și el a punctat faptul că aleșii au avut numeroase tentative de a se întruni, însă fie nu au avut acces în Primărie, fie nu au avut cu cine discuta acolo. Democrat-liberalul Paul Foleanu a declarat că așteaptă să îl contacteze cineva de la Primărie în legătură cu ședința de joia viitoare și să i se pună la dispoziție convocatorul și documentația. „Noi vom merge la ședință, însă nu vom vota decât proiectele care vizează viitorul Mangaliei. Noi nu vom putea gira și nu vom aproba toate cheltuielile făcute de Tusac în tot acest timp și nici nu vom putea fi de acord cu rezolvarea tuturor incompatibilităților sale”, a precizat el. Trebuie menționat faptul că printre cele 51 de proiecte se numără două care vizează desemnarea unui reprezentant în Adunarea Generală a Asociaților în cadrul SC RAJA SA Constanța, respectiv în Adunarea Generală a Asociaților la SC Administrarea Parcului Industrial Mangalia SRL. Aceste calități au stat la baza declanșării unor anchete în cazul lui Tusac, după ce edilul a devenit reprezentantul Mangaliei în cele două foruri. Pe ordinea de zi au mai fost înscrise trei proiecte pentru constatarea încetării de drept a mandatelor a trei consilieri locali, precum și o serie de proiecte privind vânzarea unor terenuri și trecerea unor terenuri din domeniul public în domeniul privat al Mangaliei. În plus, există o inițiativă ce are drept obiectiv aprobarea listei de priorități pentru anul 2009, cuprinzând dosarele depuse pentru locuințe ANL.