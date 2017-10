Gheorghe Frigioi:

„Primarul trebuie să fie, înainte de toate, un bun om de afaceri“

Primarul comunei Crucea, Gheorghe Frigioi, este printre puținii conducători ai administrațiilor locale care vorbește cu modestie despre proiecte pe care le are în vedere și pe care le-a realizat. Chiar dacă reușitele administrative de până acum sunt numeroase, Gheorghe Frigioi consideră că aceste aspecte țin de normalitatea activității unui primar. El afirmă că mentalitatea îi dictează faptul că eforturile sale trebuie îndreptate spre găsirea de fonduri și nu crede că un primar trebuie să aștepte ca banii „să pice din cer”. „Eu întotdeauna am considerat că un primar trebuie să fie, în primul rând, un bun afacerist. Trebuie să știe cum să găsească resursele necesare unei bune administrații, nu să se plângă de faptul că nu poate să facă nimic, pentru că nu sunt bani. Nu sunt de acord nici cu ideea de a promite oamenilor anumite lucruri, să nu se realizeze nimic și să se găsească tot felul de scuze pentru acest lucru. Primarul nu este conducătorul unei comune sau al unei localități, este reprezentantul acesteia, pentru care trebuie să lupte și să găsească banii de care este nevoie. Așa mi se pare de bun simț să procedez”, afirmă Frigioi. Pachete cu alimente pentru 700 de familii În sprijinul acestei idei, Frigioi afirmă că, pentru multe dintre inițiativele sale, a reușit să aducă în comună foarte mulți sponsori care au furnizat sume substanțiale. Un proiect în acest sens este de natură socială și are ca scop ajutarea a 700 de familii din comună și din satele învecinate, în special familii de vârstnici fără venit sau cu venituri reduse. Toate aceste persoane primesc anual, în două rânduri, pachete cu alimente, pe lângă cele care sunt oferite în perioada sărbătorilor și de care beneficiază toți locuitorii comunei. „Am reușit să atragem sponsori care ne ajută cu acordarea acestor pachete. Sunt pachete substanțiale care conțin două sticle de ulei, patru pungi de zahăr, patru pungi de orez, fructe, sucuri, pâine. Deci, sunt pachete consistente, pe care le vom da și acum, în perioada Paștelui. În plus, copii primesc și ei pachete cu dulciuri și fructe”, afirmă Frigioi. 20 de hectare împădurite din bugetul local În ceea ce privește proiectele finalizate, primarul din Crucea amintește reabilitarea căminelor culturale și a școlilor din satele Băltăgești, Stupina, Gălbiori, Șiriu și Crișan, care beneficiază în totalitate de alimentare cu apă și termică. De asemenea, pentru o parte dintre satele puse în discuție, au fost realizate o serie de lucrări de infrastructură prin pietruirea străzilor interioare și au fost amenajate parcuri și spații verzi. Tot ca proiect cu accent „verde”, Frigioi vorbește despre cele 20 de hectare pe care s-au plantat puieți de salcâm printr-un program propriu al Consiliului local. Inițiative și proiecte pentru 2011 Anul acesta, Primăria Crucea se va axa pe proiectele începute care necesită finalizare și pe demararea celor pentru care a obținut fonduri. Astfel, în 2011, continuă împădurirea a 30 de hectare de teren prin măsura 2.2.1. și se va încheia programul de reabilitare și autorizare a școlilor, program în care este inclusă și Școala de Arte și Meserii din Crucea. Rămânând în sfera de învățământ, Frigioi afirmă ca a reușit să obțină fi-nanțare pentru grădinița din localitate, soluționând astfel o problemă pe care o avea pe suflet de ceva vreme. „Comuna Crucea nu avut niciodată o grădiniță, clădirea actuală în care merg copii este zdruncinată, din cau-za devierii traficului. Sunt bucuros că am reușit să obține fonduri de la Ministerul Învățământului”, a declarat primarul. Pe lângă aceste demersuri, în urmă cu o săptămână, s-a obținut finanțarea lucrărilor la străzile din satele Șiriu și Crișan, cu 2,5 milioane de euro, și se vor continua proiectele de infrastructură din Crucea prin măsura 3.2.2. Tot prin aceeași măsură, vor ajunge în localitate și alte fonduri substanțiale pentru construirea unui cămin de bătrâni. De asemenea, anul acesta, se așteaptă și demararea proiectului pentru amplasarea unui parc eolian în zonă. Frigioi afirmă că, până la momentul actual, a emis 15 certificate de urbanism în acest sens, dar nicio autorizație de construcție, deoarece vremea încă nu permite consolidarea unei structuri. „Așteptăm cu interes acest parc eolian, deoarece banii pe care îi vom încasa prin intermediul taxelor vor fi o sursă constantă pentru bugetul localității”, afirmă Gheorghe Frigioi. Tot anul acesta, vor fi finalizate și cele trei lucrări de alimentare cu apă realizate cu finanțare de la Guvern, unul dintre ele fiind terminat în propor-ție de peste 90%. Prin acest program, se urmărește alimentarea cu apă a localităților Băltăgești, Stupina și Gălbiori și realizarea sistemului de canalizare pentru comuna Crucea.