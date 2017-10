Primarul Traian Cristea: „Am sentimentul datoriei împlinite“

Costineștiul pare adormit. Străzile goale, curate, oameni scumpi la vedere, dar mai ales multă liniște. Vile somptuoase, pensiuni și hoteluri se întind de-a lungul străzilor, de la un capăt la altul. Pare un orășel de lux părăsit în grabă de curând timp. Nimic nu pare să trădeze că aici vor da năvală, doar peste câteva săptămâni, zeci de mii de oameni, turiști și oaspeți îndrăgostiți de mare, dar și de stațiunea Tineretului.Pe primarul Traian Cristea l-am găsit dis de dimineață în Primărie. E singura șansă să dai de dânsul, căci cum se ridică soarele mai mult pe cer dispare din instituție. „Ce să facem, dacă stăm în birou între pereți nu ne face nimeni treaba în locul nostru. Banii și proiectele nu vin dacă stai picior peste picior pe scaun. Trebuie să mergi să bați la uși la ministere, să urmărești din teren tot ce se întâmplă, să fii în mijlocul oamenilor permanent“, spune primarul. Iar realitatea din teren îi dă dreptate. Plajele sunt impecabile. Nivelate, curățate, întreaga infrastructură refăcută după iarna grea. Doar turiștii mai lipsesc. „Noi am luat în serios colaborarea cu Apele Române. Ei ne fac digurile, noi îi ajutăm cu plajele, nu așteptăm doar să fim serviți. Toate plajele din Costinești sunt pregătite pentru turiști de Paște“, ne-a declarat Cristea, arătându-ne fiecare sector de plajă în parte. De asemenea, tot până de sărbătoarea Învierii Domnului, Primăria speră să asfalteze și drumul până la mânăstirea Sf. Elena. „În această perioadă, cel mai mult mergem pe asfaltări de drumuri. Am obținut de curând aprobarea pentru 800.000 de euro pentru drumurile de exploatare agricolă. Astfel, utilajele care ies de pe câmp nu ne vor mai murdări nouă drumurile. Vor fi asfaltați 6 km de drumuri pe câmp. În paralel, vom asfalta drumurile din cartierul de nord și cartierul de sud, suma investită fiind de 2,4 milioane de euro, bani europeni“, a precizat Traian Cristea. Casa Tineretului și Portul PescărescUn alt proiect care este pe masa Primăriei și va intra în scurt timp în execuție este construirea unei Case a Tineretului. Aici se vor desfășura activități specifice elevilor și tinerilor, clădirea urmând să adăpostească o bibliotecă, sală de spectacole, sală de conferințe, amfiteatru. De asemenea, va dispune de toate dotările necesare, de la instalații de sonorizare până la recuzite de spectacole.Însă, proiectul de suflet al primarului Traian Cristea, după cum chiar el mărturisește, este construirea unui port pescăresc în Costinești. Investiția, în valoare de peste 5 milioane de euro a fost aprobată și se va derula prin finanțare de la Ministerul Agriculturii. „Aceasta a fost cea mai bună soluție. Astfel, nu mai avem nevoie de hotărâre de Guvern pentru a trece luciul apei de la Ministerul Mediului la Consiliul Local, iar proiectul se va putea realiza mult mai repede“, spune Traian Cristea. Portul pescăresc va dispune de pasarele în mare, pontoane și debarcadere pentru ambarcațiuni, spații speciale pentru depozitarea și comercializarea peștelui. „Pe lângă latura turistică, aici se va face și un fel de piață de pește, unde pescarii își vor putea vinde marfa“, a completat primarul. „Nu avem probleme cu banii“Aflat la finalul celui de-al treilea mandat de primar, Traian Cristea spune că are satisfacția datoriei împlinite. Costineștiul s-a dezvoltat enorm, se construiesc mai abitir ca niciodată spații de cazare dar și case de vacanță, falezele sunt aproape finalizate, stațiunea a devenit o destinație de top în turismul românesc. „Am un sentiment de satisfacție, al datoriei împlinite. Mai toate lucrările mari în turism încep și se termină cu Costineștiul. Noi nu suntem și nici nu am fost în suferință financiară pentru că am știut tot timpul să ne gospodărim. Ne acoperim din venituri și impozite toate nevoile localității, de la salarii la servicii publice, nu avem datorii, iar pentru investițiile importante am avut abilitatea și insistența să găsim finanțare. Că sunt fonduri europene, fonduri guvernamentale, proiectele noastre au fost depuse tot timpul și au primit finanțare, indiferent ce guvern sau ce ministru era“, ne-a declarat primarul Traian Cristea.