Primarul Traian Cristea: „A fost un an bun pentru Costineşti“

4

Hotul hotilor

Este un mare sarlatan, nu a facut nimic pentru statiunea Costinesti, pentru turisiti, pentru locuitorii acestei localitati, si-a bagat doar lui in buzunare, cu vila Stefania si alte "dobanzi" pe care le mai primeste de la diversi. In plin sezon salvarea nu poate ajunge la nici un bolnav la timp, tomberoanele sunt doar pe plaja, pe faleza nu gasesti, toamna nu se curata plaja si trotoarele, de pe dig au disparut stalpii de iluminat si nici ca s-a mai facut ceva in acest sens, pe aleea foamei in toiul veri nu ai loc ca arunci un ac. In strainatate chioscurile si tarabele nu au ce cauta pe faleza, au voie sa faca comert doar doua zile pe saptamana la marginea localitatii, restaurantele nu au ce cauta pe plaja, seslongurile sunt puse la o distanta de cel putin 1,50 m unu fata de celalalt, cei care detin seslongurile sunt obligati seara de seara sa curete peticul lor de plaja si mare, nisipul ramane pe plaja, nu se duce pe faleza in papuci si asa mai departe..... Suntem departe, pentru ca nu ne pasa, deoarece votam inculti si avari de genul lui Traian Cristea pentru o galeata de pulpe de pui, o bricheta si un pix... Ar gi foarte multe de spus despre acest "domn" care habar nu are sa tina macar un discurs in campaniile sale electorale.