Primarul Radu Mazăre: „Votez pentru Constanţa, pentru un port al Constanţei aşa cum este în Europa”

Invatatorul constantenilor

Uneori,granita intre adevar si minciuna este invizibila.Atunci cand nu pot sa fac deosebirea intre ele,eu folosesc doua metode.1)-Caut "modelul" in natura si vad ce raspuns imi ofera MAMA NOASTRA.2)-Inversez rolul.Mai precis,ma pun eu in lucul celui mintit/nedreptatit/jignit de mine.O zicala spune ca "ce tie nu-ti place,altuia nu-i face".Daca aplicam a doua metoda in cazul de fata,aflam adevarul despre Invatatorul care ne face educatie civica.In treacat spun,ca un barbat care nu are familie,un barbat care vorbeste despre "nevasta neoficiala" acest barbat a ajuns sa ne faca educatie.In plus,individul se crede model in viata noastra.Biserica l-a luat drept exemplu si l-a facut un "sfant" pe Mazare. Apoi,aflam ca Invatatorul nostru DISPRETUIESTE FEMEIA.Aflam ca Invatatorul constantenilor este un mare MISOGIN.In mintea lui,femeia este remorca barbatului,femeia este un fel de sclav,femeia este naiva si trebuie condusa de un barbat,femeia este obiect de inventar la casa barbatului,femeia este jucarica din patul barbatului. Daca nu am dreptate sa inversam imaginea de mai sus.Rog o fata din "suita" lui Mazare sa treaca in fata si pe Mazare sa-l aseze undeva la coada plutonului.Daca nu este suficient,imaginati-va ca plutonul este condus de o femeie cu basca rosie si in spatele ei se afla Mazare,Ponta,Dragnea etc.Acum rugati-l pe Invatator sa ne spuna cum se simte la coada plutonului.Sau facem altfel! Sa treaca Mazare in fata plutonului si in spatele lui sa o asezam pe Daciana,pe mama lui Mazare,pe Gabriela Firea,pe mama copilului lui Mazare sau alte femei din staful pesedeului. Asa este bine,invatatorule ? Ne-a trebuit 25 de ani ca sa luam lectii de la niste MISOGINI.Am spus misogini pentru ca mai stiu unul aflat in fruntea guvernului:MISOGINUL PONTA,prietenul lui Mazare. Cel care se exprima cu "FA Doina !" sau cu "PARASUTA UDREA " Luati lectii de la ei.