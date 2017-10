Primarul Radu Mazăre, cercetat pentru construirea cartierului „Henri Coandă“

8

Despre procurorii lui Escu

Cu voia noastra sau prin pasivitatea noastra ,faurim o societate in care va fi imposibil de trait.Am curajul sa afirm ca ce face Mazare reprezinta un atentat la siguranta si integritatea statului roman.Nu stiu daca Mazare si apropiatii lui isi dau seama ca au dezgropat securea razboiului fratricid.Nu stiu daca Mazare este constient ca in tara asta nu vor putea trai nici el,nici copilul lui,nici familia sau apropiatii lui.Ne asteapta haosul si dezordinea sociala.El afirma ca lupta impotriva dictatorului Basescu.Ce garantie am eu ca lupta va lua sfarsit odata cu terminarea mandatului actualului presedinte ? Cine poate sa-mi garanteze ca un alt primar nu va chema alti "sarmani" la lupta impotriva viitorului sef de stat ? De ce Mazare are dreptul sa "lupte" impotriva dictaturii basiste si eu nu voi avea dreptrul sa lupt impotriva dictaturii pontiste(de exemplu) ? De ce el are voie sa poarte uniforma de luptator comunist si eu nu am voie sa port uniforma unei organizatii paramilitare de extrema dreapta (de exemplu) ? Daca el are voie sa poarte basca rosie,eu de ce nu am voie sa port o basca neagra cu insemnul "cap de mort".Nu stiu daca oamenii cu capul pe umeri isi dau seama ce pericol reprezinta acest individ.Daca el(Mazare) afirma ca nu-i convine de procurorii lui Basescu de ce viitorul "revolutionar cu cap de mort" nu va spune ceva asemanator despre procurorii pesedisti.Care este deosebirea ? Domnilor procurori si judecatori,domnilor care mai sperati sa va cresteti nepotii in Romania noastra,opriti-l pe Mazare,cat mai avem timp ! Va place sau nu as vrea sa citez dintr-un articol recent semnat de Andrei Plesu: "....corupția și incompetența ne-ar putea costa mult mai mult decît ne imaginăm. Nu doar o scădere a nivelului de trai, ci o scădere a capacității de a spera, de a opta, de a rămîne cu adevărat independenți. Orice țară administrată catastrofal devine o ilustare tragică a vulnerabilității.Asupra oricărei țări în dezordine planează destinul unei Ucraine…"