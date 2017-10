Primarul Nicolae Matei: „Vom face din Năvodari cel mai frumos oraş din România“

Primarul Nicolae Matei: „Vom face din Năvodari cel mai frumos oraș din România“

Întreg Năvodariul a fost, pentru o zi, orașul copiilor. De 1 iunie, primarul Nicolae Matei a făcut o mare surpriză celor mici, dar și celor mari, inaugurând cel mai modern și frumos parc pentru copiii din oraș. E lesne de înțeles că, într-o mobilizare exemplară, cu mic, cu mare, toți năvodărenii au luat parte la eveniment. Și nu au plecat dezamăgiți. În timp ce cei mici se dădeau în leagăne și tobogane, cei mari au savurat un super concert CRBL.Parcul reprezintă un exemplu viu că primarul Matei nu glumește atunci când spune că va face din Năvodari cel mai frumos oraș din România.Pe o scenă amenajată în apropierea parcului, un sobor de preoți a oficiat o scurtă slujbă de sfințire, binecuvântându-i pe cei prezenți și îndemnându-i, indi-ferent de vârstă, să își păstreze sufletele tinere și curate. În țipetele mulțimii de copii și aplauzele părinților, pe scenă a urcat și primarul Nicolae Matei, însoțit de viceprimarul Florin Chelaru și echipa sa de consilieri locali. „De ziua voastră, vă facem o mare bucurie și inaugurăm parcul Țara Piticilor. După multă trudă, am reușit să îl construim cu bani de la autoritatea de mediu, Primăria având doar o mică parte de cofinanțare. Cum vedeți, acest parc vine și aduce un plus de valoare orașului în ambiția mea de a face din Năvodari cel mai frumos oraș din România”, a declarat Nicolae Matei.Primarul a ținut să le mulțumească locuitorilor din Năvodari pentru că, timp de patru ani, au stat alături de el, oferindu-i sprijin moral și susținere. „Orașul Năvodari se comportă exact ca o familie și vă mulțumesc, acum, la final de mandat, că ați fost alături de mine și m-ați făcut de neînvins. Realizările noastre, ale orașului și ale mele atrag și multă invidie, chiar și din partea colegilor de partid. Dar dacă vă am pe dumneavoastră aproape, pentru mine este suficient. Îmi dați putere să mă pot lupta cu italienii, cu Rompetrol, cu tabăra de la Năvodari”, a declarat Nicolae Matei.Pe lângă acest parc, edilul a anunțat și alte proiecte care vor înfrumuseța zona, printre care, cel mai important, reabilitarea fațadelor tuturor clădirilor.După acest discurs, primarul Matei a tăiat panglica de inaugurare a parcului, moment în care mii de copii au năvălit în spațiul care, de acum încolo, va fi dedicat numai lor. În același timp, pe scenă a urcat CRBL, care a susținut un spectacol de zile mari.