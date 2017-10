Primarul Nicolae Matei acordă pachete cu alimente nevoiaşilor din Năvodari

Primarul Nicolae Matei acordă pachete cu alimente nevoiașilor din Năvodari

Și anul acesta autoritățile locale din Năvodari au pregătit orașul pentru sărbători. Străzile au fost împodobite cu lumini și decoruri specifice Crăciunului și venirii Anului Nou. Spiritul Crăciunului este resimțit încă de la intrarea în oraș, acolo unde arborii au fost și ei împodobiți cu mii de luminițe multicolore. Nici parcurile din oraș nu au fost uitate, iar zonele de promenadă din centrul orașuluis-au transformat în mici orașe luminoase cu diverse ornamente pentru Crăciun.Pe de altă parte, pentru a întâmpina așa cum se cuvine sărbătorile de Crăciun, la propunerea edilului Nicolae Matei se continuă acordarea de pachete cu alimente tuturor pensionarilor, persoanelor beneficiare de cantină socială, beneficiari ai ajutoarelor sociale și pentru persoanele încadrate în grad de handicap.Distribuirea se va desfășura în perioada 16 - 18 decembrie, după următorul program: miercuri - joi orele 9.00 - 16.00, iar vineri orele 9.00 - 12.00.Locațiile stabilite sunt următoarele: Centrul Cultural (pensionari are căror nume de familie încep cu A, B, C, D), Casa Căsătoriilor (pensionari are căror nume de familie încep cu E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O), Ecoterm (pensionari ale căror nume de familie încep cu P, R, S, Ș, T, Ț, U, V, X, Y, Z). Toți ceilalți beneficiari, cum ar fi persoanele încadrate cu grad de handicap, beneficiari de ajutor social și persoane care beneficiază de cantina socială, își vor ridica pachetele de la Cantina Socială.