Primarul Nicolae Matei a dublat numărul studenţilor din Năvodari

Primarul Nicolae Matei a dublat numărul studenților din Năvodari

Studenții care locuiesc în Năvodari sunt cei mai fericiți din țară și asta datorită unui proiect inițiat de primarul localității, Nicolae Matei. Mai exact, singura lor grijă este aceea de a învăța fără să se gândească prea mult la plata taxelor școlare, așa cum se întâmplă prin alte părți. Proiectul ce vine în ajutorul studenților care urmează cursurile unei facultăți la zi cu taxă prevede ca aceștia să beneficieze de acordarea unui ajutor de 25% din taxele școlare. De asemenea, cei care urmează cursurile unei facultăți fără taxă primesc anual un ajutor în valoare de 400 de lei. „La scurt timp după ce am fost ales primar al orașului, am pus în practică acest proiect. Era o promisiune electorală pe care o făcusem studenților. Consider că, pe lângă categoriile defavorizate, trebuie sprijinită și elita. Știu că pentru mulți dintre tineri, mai ales pentru cei care provin din familii defavorizate, este foarte greu să se descurce, mai ales dacă vor să învețe și să urmeze cursurile unei facultăți, și sunt convins că banii pe care îi oferim noi le prind bine studenților”, a declarat Nicolae Matei. Solicitanții acestor ajutoare trebuie să aibă domiciliul stabil în Năvodari, să urmeze pentru prima dată cursurile unei instituții de învățământ superior la zi și să aibă maximum 30 de ani la data absolvirii anului școlar. Totodată, media generală trebuie să fie de minimum 6 pentru anul școlar anterior, studentul să fi absolvit toate examenele din ultimul an școlar, iar veniturile pe membru de familie să nu depășească 1.500 de lei. Studenții care întrunesc aceste condiții trebuie să se prezinte la primărie cu chitanța prin care s-au achitat taxele pentru anul școlar trecut și cu o adeverință eliberată de instituția de învățământ din care să rezulte că urmează cursurile respectivei instituții, promovarea examenelor, precum și media școlară. În plus, aceștia trebuie să mai completeze o cerere, o declarație pe propria răspundere și să depună o copie după buletin. Dosarele conținând aceste documente se vor depune la registratură, pentru a fi analizate de compartimentele de resort din cadrul primăriei și aprobate de primar, urmând a primi răspuns în maximum 15 zile. Mai mult, pe lângă decontarea acestor taxe, studenții mai beneficiază de ajutor din partea primăriei și la decontarea transportului pentru cei care fac naveta la o facultate din Constanța. „Studenții care fac naveta la Constanța primesc 50% din taxa de transport”, a mai precizat Nicolae Matei. În aceste condiții, este clar că orice tânăr din Năvodari care dorește să urmeze o facultate are tot sprijinul din partea autorităților locale. Tocmai de aceea, nici nu este de mirare că numărul studenților a crescut de la un an la altul. Mai exact, de la inițierea acestui program pentru sprijinirea studenților, numărul tinerilor care își continuă studiile s-a dublat. „În 2008, când am pus în practică acest proiect, la Năvodari erau 400 de studenți. În momentul de față, avem aproximativ 800 de tineri care urmează o facultate”, a spus Nicolae Matei.