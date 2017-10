Primarul Mihai Claudiu Tusac pregăteşte înlocuirea viceprimarului din Mangalia

Primarul Mihai Claudiu Tusac pregătește înlocuirea viceprimarului din Mangalia

Viceprimarul Ion Mincă a declarat pentru ziarul „Cuget Liber” că, potrivit informațiilor sale, edilul municipiului Mangalia, Mihai Claudiu Tusac, pregătește un proiect de hotărâre pentru înlăturarea sa din această funcție. „Nu stau în loc de această funcție. Am acceptat atunci să ocup funcția de viceprimar pentru că situația o impunea. Și am acceptat-o la rugămintea colegilor, după zeci de telefoane. Va aduce probabil un viceprimar pe care și-l dorește, dar nimeni nu va reuși să facă ceva împreună cu el pentru că așa este caracterul lui. Chiar am ce să fac în continuare și, pe undeva, mă bucur că scap de acest cretin”, a explicat Ion Mincă. „Dacă va avea zece voturi, va trece proiectul lui”, a completat el. Viceprimarul conservator a mai precizat că edilul i-a retras deja vechile atribuții și a fost informat, ieri, că se va ocupa de biobaza din Mangalia. „Mie îmi plac animalele. Și de el îmi place pentru că îl consider din aceeași categorie, dar sunt convins că mă voi înțelege mult mai bine cu câinii decât cu el”, a adăugat Mincă, susținând, din nou, că nu va renunța la biroul său de la etajul al doilea, din primărie, și nici nu va demisiona.