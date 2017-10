Primarul Mihai Claudiu Tusac a depus armele pe masa Consiliului Local Mangalia

Potrivit unui comunicat de presă transmis de către administrația locală Mangalia, primarul Mihai Claudiu Tusac a depus o cerere de renunțare la judecată în dosarul nr. 948/118/2009, aflat pe rolul Curții de Apel Constanța, privind dizolvarea Consiliului Local Mangalia. La sfârșitul lunii ianuarie, Tusac a solicitat instanței de contencios administrativ a Tribunalului Constanța dizolvarea Consiliului Local pe motiv că aleșii nu s-au întrunit în ședințe ordinare timp de două luni consecutiv. Luni de zile, atât timp cât procesul a fost în desfășurare, cei zece consilierii reprezentând PC, PD-L, PNL și PRM au încercat să se întrunească în ședințe extraordinare, fără primar. În cele din urmă, Tribunalul Constanța i-a făcut un cadou-surpriză edilului chiar de ziua sa, pe 26 august, dând câștig de cauză consilierilor mangalioți. Tusac nu s-a lăsat mai prejos și a făcut recurs, instanța stabilind noul termen pentru 26 noiembrie. În noiembrie, Tusac a invocat faptul că nu are avocat și a solicitat stabilirea unui nou termen pentru recurs, instanța hotărând ca acesta să se judece pe 28 ianuarie 2010. După aproximativ un an dominat de acuzații și confruntări purtate în instanță și în presă, după un an în care aleșii au încercat să funcționeze numai în ședințe extraordinare fără susținerea lui Tusac, edilul a ajuns brusc la concluzia că oamenii „au nevoie de liniște”. „Trebuie să revenim la o stare de normalitate. Vrem să ne bucurăm cu toții de sărbătorile de iarnă. Să le primim așa cum se cuvine, cu liniște sufletească”, a declarat primarul Mihai Claudiu Tusac în același comunicat de presă. În ultima perioadă, edilul a făcut o serie de pași grăbiți spre o conciliere cu aleșii locali. Subit, mesajele de „solidaritate și unitate” ale primarului s-au intensificat în ultima săptămână. În acest context, trebuie amintite recentele declarații ale prefectului Claudiu Palaz privind posibilitatea ca Tusac să piardă șefia administrației locale din cauza unor incompatibilități.