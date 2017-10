Primarul Medgidiei, Marian Iordache, respinge toate acuzaţiile care i se aduc în contextul ameninţării cu referendumul de demitere

Primarul Medgidiei, Marian Iordache, respinge toate acuzațiile care i se aduc în contextul amenințării cu referendumul de demitere

Primarul Medgidiei, liberalul Marian Iordache, a organizat, ieri, o conferință de presă ca un răspuns la acuzațiile care i se aduc în comunicatul dat publicității de Organizația PD-L Medgidia, în care se anunță demararea acțiunii de strângere de semnături pentru referendumul de demitere a edilului-șef. Șeful administrației publice locale a ținut să vină cu o explicație pentru fiecare reproș care i se aduce de către inițiatorii strângerii de semnături, explicând că, în opinia sa, ceea ce se întâmplă este „o scenetă de prost gust”, dar și că nu crede că în cazul în care acest re-ferendum va avea, totuși, loc el își va pierde mandatul de primar. Marian Iordache a subliniat, încă de la începutul evenimentului, că din punctul său de vedere, acțiunea nu este una marcă PD-L Medgidia, ci reprezintă poziția personală a fostului edil-șef Dumitru Moinescu, democrat-liberal care, susține Iordache, este „frustrat de pierderea mandatului de primar în urma alegerilor locale din 2008, atunci când a obținut doar 24, 54%” din voturile cetățenilor. Precizând că, în viziunea sa, opoziția are dreptul „să arunce din când în când cu pietre”, actualul primar al municipiului Medgidia a respins categoric acuzația potrivit căreia nu ar mai fi susținut audiențe cu locuitorii, afirmând că numai marțea aceasta, o zi în care de regulă au loc aceste audiențe, a discutat cu 31 de persoane, în vreme ce, de la preluarea mandatului, în acest program a stat de vorbă cu aproximativ 1.500 de oameni. „E o minciună sfruntată că nu țin audiențele”, a declarat Iordache în contextul conferinței de ieri, pentru ca, ulterior, să anunțe că este dispus ca, pentru motivele pe care PD-L Medgidia le invocă în comunicatul de presă prin care anunță startul strângerii de semnături în vederea referendu-mului de demitere, să îl acționeze în instanță pe Dumitru Moinescu. „Îmi păstrez dreptul de a-l acționa în judecată pe Dumitru Moinescu pentru această acțiune”, a precizat Iordache, afirmând că motivul concret pentru care va recurge la instanță este acela că fostul primar „lansează minciuni pe piață”. „Cuvintele reprezintă o jignire la adresa mea și a celor care muncesc și vin din partea cuiva care într-un an și jumătate de mandat a avut o singură inițiativă în Consiliul Local”, a completat actualul primar al municipiului Medgidia. Precizăm, totuși, că acel comu-nicat de presă nu poartă semnătura lui Moinescu, fiind asumat de „Biroul de presă al Organizației PD-L Medgidia”. Buni de plată până în 2028? Unul dintre cele mai delicate subiecte abordate în conferința de presă de ieri a fost cel legat de proiectele fostei, dar și ale actualei administrații locale. În vreme ce Biroul Permanent Local al PD-L Medgidia critică „lipsa unor proiecte noi și ratarea participării Medgidiei la finanțările prin care Uniunea Europeană susține dezvoltarea României”, actualul edil-șef a menționat că „Dumitru Moinescu a reușit să facă în mandatul său doar trei proiecte” și să demareze alte două, acestea din urmă continuate de actuala administrație publică locală. Totodată, liberalul Marian Iordache a afirmat că „dacă Moinescu a cheltuit 200 de miliarde de lei vechi pentru 9 kilometri de stradă asfaltată”, el va cheltui 140 de miliarde de lei vechi pentru asfaltarea a 21 de kilometri, proiect finanțat în proporție de 98% din fonduri europene și cu doar 2% bani de la bugetul local. De departe, însă, cea mai vehementă acuzație adusă de Marian Iordache democrat-liberalului Dumitru Moinescu a fost aceea că a îndatorat, în timpul mandatului său, bugetul local al municipiului și, deci, pe locuitorii Medgidiei pe o perioadă îndelungată de timp și cu o sumă foarte mare: „Suma pe care o datorăm băncilor este de 1.400 de miliarde de lei vechi până în 2028. De la preluarea mandatului meu, în 2008 și 2009 am reușit să plătim aproximativ 80 de miliarde”, a atras atenția primarul, deplângând soarta localității. Marian Iordache a mai declarat, ieri, și că are sprijinul Organizației Județene a PNL Constanța în actuala situație, dar și că demararea acestor acțiuni premergătoare unui posibil referendum de demitere „nu este o inițiativă serioasă”. Cât despre semnăturile care se strâng pentru referendum, actualul primar a explicat că oamenii nu sunt informați corespunzător despre ținta acestora, declarând că ei știu că semnează pentru soarta câinilor comunitari. Referitor la criticile aduse de Marian Iordache, fostul edil-șef al Medgidiei a ținut să precizeze că „nu sunt decât minciuni”, iar aici Moinescu a explicat că pe hârtiile pe care figurează semnăturile „scrie clar pentru ce sunt ele strânse, anume în vederea demiterii primarului”. „Nu PD-L, nu Moinescu vor referendum de demitere a primarului, ci locuitorii Medgidiei, iar noi le dăm această posibilitate”, a mai afirmat pedelistul. În ceea ce privește creditul contractat în timpul mandatului său, Moinescu a făcut mențiunea că valoarea acestuia era de 400 de miliarde, nu de 1.400, „bani din care 100 de miliarde i-au rămas lui Iordache, dar pentru că face acte proaste, banca nu-i deschide finanțarea”. Interesant a fost, însă, răspunsul primarului Iordache la întrebarea „Cine ar câștiga dacă în acest moment ar avea loc alegeri locale în Medgidia?” și anume „Probabil PSD, pentru că PSD a câștigat și alegerile prezidențiale în Medgidia și dată fiind agresivitatea PD-L-ului și situația economică din țară”. Răspunsul poate părea ciudat în contextul în care, cel puțin în ultimii ani, Organizația PSD Medgidia nu a avut un candidat puternic pentru mandatul de primar și, în plus, în prezent, nici nu se definește tocmai ca un partid de opoziție în relația cu primarul PNL.