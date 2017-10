Primarul Mazăre, un nou dosar la DNA în legătură cu cartierul „Henri Coandă”

8

RUSINE AUTORITATI

de ce nu spune mazare cum goneste oamenii din acel cartier facut de el(poate nu stiti acolo nu stau nunumai tigani ci si oameni care candva au avut casa familii si au ramas singuri, au divortat sau le-a murit partenerii de viata, copii sau parintii sau din afaceri au pierdut casele si au ajuns acolo) si acolo daca nu platesti la timp darile care de cele mai multe ori sunt umflate ajung acei oameni sa fie tarati afara in strada..........ati vazut cum arata acel cartier? sunt ca ghetourile pe care le vedem in foto pe timpul lui hitler...........te ia plansul putin spus daca vezi cum e acel cartier................a ca sunt si tigani acolo e bine spus.............dar e vai de cei ce stau in blocurile vechi vecinii acestui cartier........iti e frica sa mai treci prin acel cartier pt ca acolo TIGANII fac legea. bine ei fac legea in toata constanta, in autobuze urla scuipa se p[isa pe scaune...........un ORAS TRANSFORMAT IN ORAS DE CURVE CU CARAVANELE LUI MAZARE SI IN ORAS SATRA TOT DATORITA LUI MAZARE NICI POLITIA NU FACE ORDINE.......RUSINE AUTORITATI.