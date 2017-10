Primarul Mazăre le scrie din nou constănţenilor. Ce le cere edilul în scrisoare

2

PAPAGALUL SCHIZOFRAN

TI-AI BATUT JOC DE CONSTANTA SI CONSTANTENI MULTI ANI ,IAR ACUM LE CERI AJUTORUL TOCMAI ACESTOR BATJOCORITI. EXACT CA PRIETENUL TAU CONSTANTINESCU CARE DUPA CE SI-A BATUT JOC DE JUSTITIE CERE ACELEASI JUSTITII CLEMENTA. CE GANDIRE DE CUR DE GAINA.....MADAGASCARUL SA ITI FIE DOMICILIU. ACOLO IN LUMEA A 4-A UNDE NU MAI ESTE NIMIC DE DISTRUS, UNDE CORUPTIA FACE PARTE DIN PATRIMONIU ESTE LOCUL TAU. CRED CA AI INCEPUT SA PRICEPI CA CONSTANTENII S-AU SATURAT DE TINE, DE CIRCUL TAU,DE LIPSA DE RESPECT ,DE MINCIUNILE TALE SI INCOMPETENTA TA. TOTUSI SA FI ATENT ACOLO, CACI IN MADAGASCAR ASTIA SMUCITI LA CREER SUNT TINUTI (IN LIPSA DE SPITALE SPECIALIZATE) IN LANTURI LA DOMICILIU...IN FINE,SUNT MULTE DE SPUS,DAR PENTRU TINE TOT DEGEABA.