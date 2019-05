Primarul Mariana Gâju: „Sportul este un mod de viaţă la Cumpăna“

Primarul Mariana Gâju: „Sportul este un mod de viață la Cumpăna“

Primăria și Consiliul local al comunei Cumpăna au organizat, recent, festivitatea de inaugurare a unei noi investiții în localitate.Este vorba despre Complexul Sportiv „Centenar 2018”, obiectiv de mare importanță atât pentru sportul cumpănean, cât și pentru cel județean și național.„Este zi de mare sărbătoare pentru că din mai 2017 până în aprilie anul curent am finalizat această investiție, așa cum am promis locuitorilor. Sportul este un mod de viață la Cumpăna. Aveam nevoie de acest complex sportiv pentru copiii și tinerii din Cumpăna, dar și pentru toți locuitorii comunei“, a declarat primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâju.Obiectivul a fost realizat cu fonduri asigurate de MDRAP, prin Compania Națională de Investiții (CNI), are 850 de locuri în tribune și cuprinde un teren de fotbal cu o dimensiune de 105 x 68 metri, care respectă cerințele UEFA, spații dedicate și altor discipline sportive precum atletism (pistă de alergare cu 4 culoare pentru 400 metri, aruncarea ciocanului, aruncarea discului și a greutății), oină (teren de oină), handbal, volei, baschet și tenis.Prima competiție oficială care va fi găzduită de noua bază sportivă a început vineri și va continua sâmbătă și duminică. Concret, este vorba despre turneul final al Cupei Satelor, organizat de Federația Română de Fotbal, în parteneriat cu Agenția pentru Finanțarea Investitițiilor Rurale.