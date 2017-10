Primarul Mariana Gâju, întâlnire cu familiile care au nevoie de o locuinţă în Cumpăna

Primarul Mariana Gâju, întâlnire cu familiile care au nevoie de o locuință în Cumpăna

Reprezentanții Primăriei Cumpăna au organizat, recent, o întâlnire cu familiile care au depus dosare pentru locuințe ANL, dar care au fost respinse ca urmare a neîndeplinirii primului criteriu privind accesul la locuință, respectiv acela ca „titularul cererii să fie major, în vârstă de până la 35 de ani de la data depunerii cererii”.„Aceste familii au posibilitatea depunerii unui dosar pentru o locuință de tip Habitat, locuințe care se vor construi în comuna Cumpăna în acest an. Asociația Habitat for Humanity Cumpăna este o organizație creștin-ecumenică, neguvernamentală, fără profit și de utilitate publică, care urmărește îmbunătățirea standardului de locuire a persoanelor care locuiesc în condiții vitrege. Această asociație construiește și renovează locuințe împreună cu familiile partener, selectate în program pe baza situației sociale și nevoii locative. Prioritate la această selecție au familiile ale căror dosare ANL au fost respinse, din cauza depășirii vârstei prevăzute în lege dar și din cauza executării cu întârziere a blocurilor de tip ANL. Astfel, se acordă o nouă șansă acestor familii, care nici până în prezent nu și-au rezolvat situația locativă”, a declarat primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâju.Persoanele interesate care doresc să obțină mai multe informații cu privire la condițiile și documentele necesare întocmirii dosarului se pot adresa reprezentanților Habitat for Humanity Cumpăna, la sediul din strada Alexandru Alimanisteanu nr. 71 (Grădinița Sfânta Maria).