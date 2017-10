Primarul Marian Iordache a oferit cadouri copiilor talentaţi

Primarul Marian Iordache a oferit cadouri copiilor talentați

Municipalitatea din Medgidia a sprijinit întotdeauna talentul, munca și creativitatea și ca, în fiecare an, copiii talentați din localitate au primit cadouri cu ocazia sărbătorilor de iarnă.Drept urmare, în ajun de Moș Nicolae, copiii care activează la cercurile de la Casa de Cultură „Ioan N. Roman” din Medgidia au fost răsplătiți pentru talentul lor și, mai ales, pentru munca depusă de-a lungul anului, când au făcut cinste municipiului Medgidia. Aceștia au participat la toate evenimentele organizate cu și pentru ei și au câștigat numeroase premii atât pe plan local, dar mai ales la nivel național.Ei au obținut premii la concursuri de dans, de canto, de pictură sau la festivaluri inter-naționale de dans și fanfară și au demonstrat astfel că merită toată aprecierea municipalității și a tuturor cetățenilor.Într-un cadru festiv, ei au fost premiați de Marian Iordache și Luminița Vlădescu, primar, respectiv viceprimar al Medgidiei, cu câte un cadou constând în dulciuri.„Ne bucurăm că și în acest an am avut posibilitatea de a-i răsplăti pe copiii noștri pentru talentul și dăruirea de care dau dovadă de fiecare dată când activitățile municipalității îi solicită și mai ales pentru premiile cu care duc mai departe numele municipiului nostru. Le urăm sărbători fericite tuturor copiilor și părinților acestora, multă sănătate și putere de muncă părinților, precum și mult succes în viitor celor mici”, a declarat primarul Marian Iordache.