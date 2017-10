Primarul Mangaliei verifică modul de distribuire a ajutoarelor UE

Primarul Mangaliei, Cristian Radu, s-a deplasat, ieri, la sediul cantinei sociale din localitate pentru a verifica modul de distribuire a alimentelor gratuite de la Uniunea Europeană către beneficiari.În dialogul cu persoanele vârstnice care au venit să ridice pachetele cu alimente, edilul orașului a identificat mai mulți pensionari cu diverse probleme de sănătate. Pentru această categorie de persoane, edilul Cristian Radu a dispus ca alimentele comunitare din programul PEAD 2013 să fie transportate la domiciliul acestora.„Mă aflu aici pentru că există foarte multe persoane care nu pot veni în audiență la primărie și cel mai bun prilej de a le cunoaște îndeaproape problemele este ca eu să fiu în mijlocul dumnealor. Am stat de vorbă cu oamenii și am aflat că au foarte multe probleme cu care aceștia se confruntă. De exemplu, am identificat o persoană cu dizabilități, căreia municipalitatea îi va trimite acasă un cărucior cu rotile. Alte probleme sociale le-am descoperit stând de vorbă cu oamenii, iar împreună cu reprezentanții primăriei le putem rezolva în timp util”, a precizat edilul Cristian Radu.În municipiul Mangalia există 2.328 de beneficiari ai ajutoarelor alimentare comunitare. Dintre aceștia, 1.061 sunt pensionari, 560 sunt persoane adulte cu handicap. Tot la această categorie precizăm că 66 sunt copii. Numărul șomerilor beneficiari este de 469, familiile cu venit minim garantat sunt în număr de 121 (280 de persoane beneficiare), iar persoanele care beneficiază de indem-nizații reparatorii sunt în număr de 51.În prezent, la cantina socială se distribuie făina, pastele făinoase, uleiul, roșiile în suc propriu, zacusca și zahărul, urmând ca celelalte alimente din programul PEAD 2013, respectiv: mălaiul, conservele de porc și mierea să fie împărțite beneficiarilor, după ce vor fi aduse la centrul de distribuție.Pentru evitarea aglomerației, beneficiarii își pot ridica alimentele în data în care au fost programați. Distribuirea ajutoarelor alimentare comunitare în cadrul PEAD 2013 se face în centrul amenajat la Cantina Socială - incinta Grupului Școlar Industrial „Ion Bănescu”, de luni până vineri, între orele 9:00-15.00, respectiv sâmbătă între orele 9:00 - 12.00. Listele cu beneficiarii ajutoarelor sunt afișate la cantina socială.