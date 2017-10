Primarul Mangaliei, Cristian Radu: „Fac apel la consilierii locali să voteze pentru racordarea centralelor termice la reţeaua de gaze”

2

Ne cunoastem

ne cunoastem si ii cunoastem f bine pe acesti indivizi si tocmai de caeea este extraordinar de bine ca sedintele de CL sunt publice; am vazut cum infuleca din covrigei si alte cel in timpul sedintelor,cum voteaza uitandu-se unii la altii daca sa se abtina sau nu, cum au privirile confuze si incearca opinii contra fara absolut niciun temei... Este jignitor pt. noi, cei care ne-am pus destinele si increderea in reprezentarea lor trecatoare , sa vedem ca de fapt sunt absolut aceeasi iresponsabili ce ne-au tinut in frig si teroare cu batai de strada si anarhie si acum doar au trecut de la un partid la altul. Poate ne meritam soarta, daca nu am fost in stare sa identificam in toata Mangalia oameni care chiar ar merita sa ne reprezinte si nu o gasca ce voteaza la intimidare, interese si orgolii. Poate mai avem nevoie de lectii sa invatam si noi ceva daca vrem desigur. Mare dezamagire si dezgust total.