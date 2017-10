Primarul Mangaliei a înfiinţat Consiliul Consultativ Cetăţenesc

Primarul Mangaliei a înființat Consiliul Consultativ Cetățenesc

Primarul municipiului Mangalia, Cristian Radu, a semnat, recent, dispoziția prin care, la nivelul orașului, se constituie Consiliul Consultativ Cetățenesc (CCC). Această structură a fost concepută pentru creșterea gradului de transparență în actul administrativ și o mai bună cunoaștere a problemelor comunității. Consiliul Consultativ va fi reprezentat de diverse entități socio-profesionale de pe teritoriul administrativ al Mangaliei, având rol consultativ în procesul de luare a deciziilor la nivelul autorităților publice locale deliberative.Membrii CCC vor dezbate și vor aviza proiectele de hotărâre care urmează a fi supuse spre adoptare în ședințele ordinare ale Consilului Local. Activitatea CCC mai are drept scop identificarea problemelor cu care se confruntă cetățenii orașului și stabilirea priorităților în rezolvarea acestora.Consiliul Consultativ va fi format din cel mult 19 membri, în funcție de necesitățile de reprezentare, stabilite de autoritatea publică locală. În componența acestui organism se vor regăsi reprezentanții cultelor reli-gioase, ai sindicatelor, patronatelor, pensionari, minorități, asociații de proprietari și diverse alte categorii socio-profesionale. Ședința de constituire este condusă de un reprezentant al autorității executive a administrației publice locale, care va prezenta prevederile regulamentului și modul de funcționare a CCC.Raporturile dintre Consiliul Consultativ și autoritățile publice locale se stabilesc, în condițiile Regulamentului de organizare, direct, dar și prin intermediul Centrului de Informare Cetățeni din cadrul Primăriei Man-galia. În cadrul CCC, hotărârile se iau prin vot deschis, în pre-zența majorității membrilor. Ei pot semnala probleme și propuneri pentru rezolvarea acestora, din oficiu sau în baza unei tematici. Consiliul Consultativ Cetățenesc a fost creat ca o structură de interes local fără personalitate juridică, ai căror membrii vor participa voluntar la dezbaterile privind problemele comunității.Conform dispoziției de înființate, poate fi membru al CCC orice cetățean ce are capacitate de exercițiu deplină (a împlinit vârsta de 18 ani și nu a fost pus sub interdicție prin hotărâre judecătorească), nu a săvârșit fapte penale, nu face parte din nici un partid politic, are domiciliul sau reședința în Mangalia ori care își desfășoară activitatea în municipiul Mangalia.Validarea membrilor se face în cadrul ședinței de constituire avându-se în vedere activitatea, profesia, aptitudinile, calitățile personale și reprezentativitatea solicitanților.Membrii CCC sunt desemnați de către entitatea socio-profesională pe care o reprezintă pentru o perioadă de un an și vor fi în mod obligatoriu validați de către primar. Mandatul acestora nu poate fi schimbat în primele 6 luni de la validare. Mandatul poate fi prelungit sau retras doar de emitent. CCC este condus de un Birou alcătuit din președinte, vicepreședinte și secretar. Aceștia se aleg din rândul membrilor cu votul majorității celor prezenți și vor avea un mandat de 3 luni.Consilierii municipali participă la ședințele CCC având obligația să aducă în discuția publică din cadrul ședințelor ordinare ale Consiliului Local cele mai importante probleme de interes cetățenesc sesizate pe raza municipiului.CCC are dreptul să participe la ședințele de consiliu local, precum și să dezbată proiectele de hotărâri aflate pe ordinea de zi. În urma dezbaterilor, membrii CCC vor acorda un aviz consultativ proiectelor de hotărâre, astfel încât orice document intrat în ședința Consiliului Local să aibă în prealabil avizul consultativ al reprezentanților comunității.