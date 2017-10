Primarul Mangaliei a găsit sponsori pentru Festivalul Callatis 2012

Liderul administrației locale Mangalia, Cristian Radu, a declarat pentru Cuget Liber că a reușit să găsească, într-un final, sponsorii care vor finanța festivalul cu tradiție în sudul litoralului, Callatis Mangalia.Potrivit edilului, acesta se va desfășura undeva la sfârșitul lunii august, actualmente punându-se la punct toate detaliile legate de acest eveniment. De altfel, reprezentanții administrației locale au precizat că în cel mai scurt timp va fi dat publicității programul festivalului și lista tuturor celor care vor urca pe scena de la Mangalia.„Ne-am luptat foarte tare pentru a găsi sponsori, pentru că știm cât de important este acest festival pentru oamenii din Mangalia și turiști deopotrivă. A fost dificil să găsim companii dispuse să se implice pe ultima sută de metri. Anul acesta, din lipsa unei finanțări substanțiale, va fi un festival de muzică românească, vor fi con-cursuri, surprize și bineînțeles Miss Diaspora. Anul viitor ne dorim să putem organiza un festival internațional de muzică pentru care vom începe pregătirea, respectiv contractarea sponsorilor, încă de la 1 octombrie 2012. Această ediție ne-a luat cam din scurt. Ne-am dorit realizarea festivalului, însă am exclus din start organizarea sa din bugetul Primăriei pentru că avem alte priorități și alte cheltuieli. Am decis ca acesta să aibă loc la sfârșitul lunii august pentru că ne dorim să extindem capetele de sezon prin intermediul evenimentelor. De fapt, aceasta a fost strategia pe care am putut să o apli-căm în domeniul turismului anul acesta: să atragem cât mai mulți vizitatori organizând evenimente. Am avut multe manifestații în ultima perioadă și vom mai avea, suntem în discuții pentru un târg. Veți vedea despre ce este vorba la momentul oportun”, a declarat Cristian Radu.