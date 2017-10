Primarul liberal Marian Iordache nu e tentat de PD-L

Potrivit zvonurilor care au circulat în ultimul timp, primarul Medgidiei, liberalul Marian Iordache, ar fi fost tentat de „convertirea” la PD-L, ceea ce ar fi presupus, implicit, dezertarea din partidul care l-a consacrat. Mai mult decât atât, dacă ar fi fost să dăm crezare unor surse, șeful administrației publice locale din Medgidia ar fi dat chiar dovadă de nerăbdare, ulterior alegerilor europarlamentare din 7 iunie, în ceea ce privește bătutul pe la ușile PD-L-ului. Dar cum în politica de la malul mării se strecoară frecvent zvonuri care nu se confirmă de-a lungul timpului, „dezertarea” edilului Marian Iordache a rămas, și ea, la stadiul de… bârfă. Și asta pentru că, așa cum reiese din declarațiile sale, liberalul nu e deloc tentat să pără-sească PNL-ul în favoarea PD-L-ului. „Eu sunt membru în Biroul Permanent Județean al PNL, dar și în Liga Națională a Aleșilor Locali, am o anumită poziție. Nu m-am gândit să plec din acest partid cu atât mai mult cu cât sper într-o revenire a PNL-ului la guvernare”, a ținut să menționeze Iordache. Totodată, primarul a precizat că informațiile care au circulat în ultima perioadă nu sunt altceva decât speculații: „Sunt speculații fără fundament. Doar asta pot să vă confirm. Nimeni nu a discutat cu mine, nimeni nu m-a întrebat nimic. Nu pot să părăsesc un partid politic care m-a desemnat candidat în cursa pentru primărie și cu sprijinul căruia am și ajuns primar”. De asemenea, Marian Iordache a declarat și că, ceea ce a condus, probabil, la aceste zvonuri, „ar fi supărarea PD-L pe organizația din Medgidia pentru rezultatele slabe obținute la cele mai recente alegeri”. „Poate de aceea au început să circule aceste informații, în sensul în care ar fi interesați de altă persoană pentru filiala de la Medgidia”, a mai precizat edilul-șef. Nu în ultimul rând, el a mărturisit faptul că „singurele discuții purtate au fost cu cei de la PSD, dar nimic pe linie politică, ci pe administrație, legate de Consiliul Județean, de sprijinul pe care acesta ar putea să îl acorde orașului, chestiuni ce țin de proiecte”. Ca o concluzie, în ceea ce privește eventuala sa reorientare politică, primarul Marian Iordache a declarat: „Nu am astfel de tentații”. *** Despre primarii constănțeni s-a vorbit destul de des în ultimele luni în sensul în care ar intenționa să practice traseismul politic. Concret, despre aceștia s-a zvonit că ar vrea să treacă de la un partid la altul. Demersul reorientării politice a edililor-șefi nu este, însă, tocmai unul lipsit de riscuri și asta pentru că, dacă demisionează din partidul cu care au intrat în cursa pentru mandatul de primar și se înscriu, ulterior, în altă formațiune politică, ei își pierd mandatul. Astfel, potrivit Legii nr. 249 din 22 iunie 2006 pentru modificarea și completarea Legii 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, articolul 15, alineatul (2) litera g1), „calitatea de primar încetează, de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului”, pe lângă alte cazuri, și prin „pierderea, prin demisie, a calității de membru al partidului politic sau al organizației minorității naționale pe a cărei listă a fost ales”. Prin urmare, pentru a părăsi un partid în favoarea altuia, păstrând, totuși, calitatea de șef al administrației publice locale, un primar trebuie să fie exclus din partidul pe lista căruia a candidat.