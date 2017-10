Primarul George Scupra trece în barca PNL. Reacţia PSD nu a întârziat să apară!

Primarul George Scupra trece în barca PNL. Reacția PSD nu a întârziat să apară!

Primarul orașului Ovidiu, George Scupra, membru al Partidului Social Democrat, părăsește partidul care l-a ajutat să ajungă în fruntea administrației locale din Ovidiu și trece la PNL. Anunțul a fost făcut, zilele trecute, la inaugurarea noului sediu al Partidului Național Liberal din Ovidiu. La eveniment, au fost prezenți liderii filialei constănțene, dar și edilul localității Ovidiu, George Scupra, împreună cu unii consilieri locali.„George Scupra va fi candidatul PNL la Primăria Ovidiu, la alegerile din acest an”, a anunțat liderul PNL Constanța, deputatul Gheorghe Dragomir.Dacă pe unii i-a luat prin surprindere informația, alții au rămas impasibili, de-oarece această strategie se pregătea de mult timp.Anul trecut, senatorul Gigi Chiru, de la PNL, dezvăluia, într-o conferință de presă, că este în discuții cu primarul de la Ovidiu pentru ca acesta să vină la PNL, însă George Scupra a negat atunci că ar face acest pas. De altfel, dacă și-ar fi dat demisia din PSD, el și-ar fi pierdut mandatul de primar, așa cum prevede legea.„Îmi voi duce mandatul la capăt pentru a fi alături în continuare de locuitorii din Ovidiu. La alegerile din vară, voi candida din partea PNL. Eu nu am făcut niciodată diferențe între oameni pe considerente politice, am fost primarul tuturor celor din Ovidiu. Am acceptat candidatura din partea PNL și vom face o echipă bună la Ovidiu, în Consiliul Local. Vom face astfel o majoritate încă de la început. Relația mea cu cei de la PSD este foarte bună, deoarece am făcut multe lucruri bune pentru comunitate împreună, care au dus la dezvoltarea orașului”, a spus primarul George Scupra.Pe de altă parte, alături de Scupra ar urma să treacă la PNL și alți consilieri locali de la PSD. În aceste condiții, reacția celor de la PSD Constanța nu a întârziat să apară, iar vineri, au decis excluderea lui George Scupra din partid.„Biroul Permanent Ju-dețean a luat act de declarațiile domnului George Scupra, declarații făcute în data de 7 Ianuarie 2016 la sediul unui alt partid politic. Întrunit în ședință ordinară, Biroul Permanent Județean a hotărât în unanimitate excluderea sa din Partidul Social Democrat”, se spune într-un comunicat de presă transmis redacției de reprezentanții PSD Constanța.La rândul său, primarul din Ovidiu spune că decizia conducerii PSD Constanța este una normală.„Nu comentez această decizie. Este una normală. A fost o decizie de normalitate, pentru a se pregăti ambele părți, pentru a avea timp și organizația PSD să-și pregătească un potențial contracandidat. Lucrul acesta se face în timp, nu în mijlocul campaniei. Nu ar fi fost fair play pentru niciuna dintre echipe.Motivele pentru care am decis să candidez din partea PNL sunt strict politice și nu aș vrea să comentez mai mult. Nu voi contesta decizia de excludere din PSD, pentru că este una normală”, a declarat George Scupra.