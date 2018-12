Primarul George Scupra: "Oriunde voi merge, voi afirma cu bucurie că Ovidiu este patria mea"

O delegație condusă de edilul George Scupra a participat, zilele trecute, la Iași, la simpozionul „Ovidius 2000“, pentru a prezenta rezultatele bimilenarei din orașul Ovidiu. Evenimentul a avut loc în contextul Anului Centenar,dar și al împlinirii a 2000 de ani de la moartea poetului Publius Ovidius Naso și a fost organizat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași. Din delegație au făcut parte Doru Cumpănașu, viceprimarul orașului Ovidiu, Mihai Moceanu, arhitectul șef, și sculptorul basarabean Vladlen Babcinețchi, cel care a realizat ansamblul statuar „Poet Ovidiu“.Delegația de la Ovidiu a fost primită în cadru oficial, la Primăria Iași, de viceprimarul Gabriel Vasile Harabagiu, moment în care au fost prezentate proiectele orașului Ovidiu și au fost discutate premisele unei colaborări instituționale cu privire la evenimentele culturale ce vor avea loc în orașul Ovidiu, anul viitor, în cadrul cărora vor participa reprezentanți ai Universității „Alexandru Ioan Cuza” și ai Primăriei Iași.A urmat vizita oficială la universitate unde delegația a fost primită de prorectorul pentru relații internaționale, prof. dr. Henri Luchian. În cadrul acestei întruniri au fost evidențiate realizările primăriei Ovidiu în anul ovidian și a fost prezentat protocolul de colaborare dintre orașul Ovidiu și Universitatea „Ovidius”, care în ultimii ani a reprezentat un real succes pentru comunitate. Astfel a fost realizat primul radio al elevilor cu circuit închis, la Liceul Tehnologic Ion Podaru, a fost organizat Simpozionul „Ovidienii”, ediția I și a II-a, iar în cadrul înfrățirii orașului Ovidiu cu orașul Sulmona, au fost realizate acțiuni comune. La final, s-a creat o punte de legătură cu universitatea din Iași și astfel anul viitor, în cadrul Simpozionului „Ovidienii”, ediția a III-a, reprezentanți ai Universității „Alexandru Ioan Cuza”, dar și din alte țări vor fi prezenți în orașul Ovidiu.Simpozionul „Ovidius 2000” s-a bucurat de prezența unor importante personalități din mediul cultural și universitar ieșean: prof. dr. Traian Diaconescu (Facultatea de litere, departamentul limbi străine, limbi clasice și romanice), care a lansat cartea „Ovidiana-Ars Moriendi”, sub egida editurii Junimea, conf. dr. Dana Bădulescu (prodecan al Facultății de litere), conf. dr. Marius Tiberius Alexianu, prof. dr. Eugen Munteanu (catedra de românistică), prof. dr. Nelu Zugravu (Facultatea de istorie, departamentul istorie veche și arheologie) și reprezentanți ai Consulatului Italiei din Iași.Alocuțiunea primarului George Scupra a inclus, pe lângă dezbaterea pe temă ovidiană, legată de viața și opera poetului Ovidius și legăturile acestuia cu orașul Ovidiu, o prezentare a orașului, dar și a ansamblului statuar „Poet Ovidiu”, care a fost dezvelit în data de 28 noiembrie 2018.„În An Centenar am reușit să dăm o identitate orașului nostru. Acum cu mândrie putem să vorbim oriunde în țară, dar și în afara ei, despre Ovidiu orașul - Ovidiu poetul. Suntem în Iași, un oraș cu puternică încărcătură culturală și totodată unul dintre cele mai frumoase orașe din țară, în plină dezvoltare, dar vreau să punctez faptul că oriunde voi merge, voi afirma cu bucurie că Ovidiu este patria mea”, a declarat edilul George Scupra.