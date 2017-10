Primarul George Scupra: "Ne-am luat oraşul înapoi!"

2

"Ne-am luat orașul înapoi!" In curînd o să iei tu ce meriți : țuhaus 20 de ani.

In Ovidiu a ajuns primar incompetentul Scupra pentru pt. că oamenii nu au avut alta alternativa decit țîganoiul ăla borît de Hanganu susținut de șleahta lui infecta de țigani infractori. Scupra nu e decit o simpla prostituată a arlechinului depravat Mazare si a lui Guiț Constantinescu. Singurul lucru interesant pe care-l face neputinciosul si retardatul Scupra este ca nu face absolut nimic, exceptind faptul ca bagă mina pîna in cot in veniturile Primariei. Nu a facut nimic bun pt. Ovidiu. In schimb a facut tot ce poate fi mai rau, anume a creat grupul infractional Zdreanță Scupra - Fane tiganu - Hanganu, grup infractional protejat de o poliție indolentă, șpăgară si care doarme pe ea. E foarte apropiată ziua cind arlechinul depravat Mazăre, Guiț Constantinescu si Zdreanță Scupra vor realiza o comunitate benefică. La Poarta Albă. Pt. 20 de ani. Orasul Ovidiu are nevoie de un om integru, care a dovedit ca pune drapelul patriei mai presus de interesele personale.