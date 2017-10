Primarul George Scupra: "Locuitorii din Poiana şi Ovidiu vor avea centre culturale moderne"

Primarul George Scupra: "Locuitorii din Poiana și Ovidiu vor avea centre culturale moderne"

Primarul localității Ovidiu, George Scupra, și senatorul PSD Nicolae Moga au inaugurat, ieri, lucrările de construcții la obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare, dotare și extindere așezăminte culturale din satul Poiana și orașul Ovidiu”. Potrivit edilului, cele două lucrări reprezintă proiecte importante pentru locuitori, cu atât mai mult cu cât în satul Poiana nu exista un centru cultural unde oamenii să poată participa la diverse evenimente cultural-sociale.„Locuitorii din Poiana și Ovidiu vor avea centre culturale moderne. Oamenii din satul Poiana nu aveau unde să participe la evenimente. Ei erau aduși la centrul cultural din Ovidiu atunci când erau spectacole. Clădirea care va fi reabilitată este veche de 55 de ani și nu mai funcționa de 10 ani. Am depus proiectul anul trecut la Compania Națională de Investiții, iar anul acesta am primit finanțarea. Costurile se ridică la 17 miliarde de lei vechi. Din aceștia, 66% sunt suportați de CNI, iar 34% sunt suportați din bugetul local”, a declarat primarul George Scupra. El a mai explicat că, potrivit proiectului, din vechea clădire vor rămâne doar pereții exteriori, restul locației urmând să fie reabilitată, inclusiv acoperișul care mai avea puțin și cădea. „Va fi o locație nouă și modernă. Proiectul prevede ca aici să fie o sală de lectură, centru informatic și o bibliotecă. Totodată, va avea o scenă modernă, unde să se poată țină spectacole, dar și o terasă în exterior. Termenul de finalizare al locației a fost stabilit la data de 1 septembrie 2015, deoarece vrem să inaugurăm centrul cultural odată cu începerea noului an școlar”, a mai spus primarul George Scupra. În ceea ce privește cea de-a doua locație ale cărei lucrări de modernizare au început tot ieri, edilul a spus că la centrul cultural din Ovidiu nu s-au mai făcut investiții din anul 2001. „Și modernizarea centrului cultural din orașul Ovidiu este un proiect foarte important pentru locuitori, deoarece aici este o viață social-culturală intensă. Nu s-a mai făcut nimic din 2001. Avem foarte multe cărți, astfel că este nevoie să mărim spațiul bibliotecii. De asemenea, sala de spectacole va fi modernizată, așa cum se va lucra și la lumini și sonorizare. Vrem ca viața culturală din Ovidiu să se dezvolte, astfel că este nevoie de modernizarea centrului. Costurile se ridică la 19 miliarde de lei vechi, din care Compania Națională de Investiții suportă 90%, iar 10% este suportat de la bugetul local”, a declarat George Scupra. El a mai spus că lucrările de la centrul cultural din Ovidiu vor fi finalizate în vara anului viitor.La rândul său, senatorul Nicolae Moga l-a felicitat pe primarul George Scupra și a spus că orașul Ovidiu începe să iasă din umbra în care intrase. „Felicit administrația publică din Ovidiu pentru modul în care se implică și investește în sănătate, dar și în cultură și educație. Acest oraș, care era cam uitat de Dumnezeu, a început să prindă viață. Lucrurile se mișcă și pentru că există aici o echipă care lucrează foarte bine, care cade de acord asupra problemelor necesare locuitorilor. Mă bucură acest lucru, care ar trebui să se întâmple peste tot în județ, însă, din păcate nu este chiar așa, un exemplu fiind Mangalia. Acolo, după cum știți, aleșii locali nu privesc spre interesul cetățenilor și pun pe primul plan orgoliile personale”, a declarat senatorul Nicolae Moga.