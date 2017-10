Primarul George Scupra: "Construirea unui debarcader în Ovidiu a fost una dintre promisiunile făcute în campania electorală"

Locuitorii din orașul Ovidiu vor avea, până la sfârșitul acestui an, un debarcader modern, la care mulți dintre pescarii localității visau de ani de zile, cu atât mai mult cu cât, cu ani în urmă, localitatea Ovidiu era cunoscută ca un sat pescăresc.Primarul orașului Ovidiu, George Scupra, a dat, ieri, startul proiectului realizat prin Programul Operațional pentru Pescuit 2007- 2013 ce vizează construirea unui debarcader pe malul lacului Siutghiol, porțiunea ce aparține orașului Ovidiu. În acest context, el a organizat o conferință de presă, în care a prezentat toate detaliile referitoare la acest proiect.„Construirea unui debarcader a fost una dintre promisiunile făcute în campania electorală din 2012, atunci când oamenii au avut încredere în mine și m-au ales primar. A fost un proiect care ne-a dat ceva bătaie de cap, dar suntem fericiți că am reușit să ajungem cu el în linie dreaptă. Respectăm procedurile și, practic, termenul de finalizare este 30 septembrie 2015. Este posibil să se mai întârzie puțin dacă vor fi contestații. Totuși, el va fi finalizat cel târziu până la sfârșitul acestui an. După toate aceste operațiuni, ne vom strădui să obținem licența, iar apoi ne vom organiza ca să stabilim cum va fi populat lacul cu mai mult pește”, a declarat primarul George Scupra.El a mai explicat că, în urma implementării proiectului, se va construi un debarcader în orașul Ovidiu care va contribui la realizarea obiectivelor ce reprezintă priorități pentru administrația și comunitatea locală.„În urma acestui proiect, se va dezvolta zona de debarcare și descărcare a peștelui la standarde europene. Mediul economic local va fi revigorat și se va stimula creșterea cererii de pește și produse piscicole. Un alt lucru bun va fi că astfel vor crește veniturile la bugetul local al orașului Ovidiu, cu ajutorul cărora vom putea pune în practică și alte proiecte pentru comunitate. Totodată, se vor crea noi locuri de muncă, limitând șomajul și reducând fenomenul de migrație internă”, a mai explicat edilul din Ovidiu.Concret, proiectul constă în construirea și amenajarea pe malul lacului Siutghiol, pe o suprafață de 1.616 mp, a două pontoane plutitoare pentru ancorare, un punct de servire a mesei, căi de acces pietonale și auto. Valoarea totală a proiectului este de 1.782.065,95 lei, însumând fonduri acordate de bugetul de stat, fonduri acordate din Fondul European pentru Pescuit, dar și 729.440,95 lei de la bugetul local al Primăriei Ovidiu. Lucrările vor fi demarate după procedurile de licitație aferente contractului, iar termenul de finalizare a proiectului este stabilit pentru data de 30 septembrie 2015.De departe, cei mai bucuroși sunt locuitorii orașului și în mod special cei care se ocupă cu pescuitul. „Au trecut mulți primari pe la noi, dar niciunul nu s-a ocupat să realizeze un debarcader și pentru asta vreau să-l felicit neapărat pe domnul primar. Ne place să pescuim și suntem vreo 18 persoane care avem bărci sau șalupe și stăm cu ele prin curțile caselor, că nu avem unde să le ducem. Ovidiu a fost sat pescăresc și era păcat să nu avem un debarcader. În plus, realizarea acestuia o să fie un avantaj și pentru turiști, vor exista alte avantaje și pentru noi”, a spus unul dintre locuitori aflați, ieri, la lansarea proiectului.