Primarul George Scupra a inaugurat Centrul Cultural „Gabriel Cotabiţă”

Primarul George Scupra a inaugurat Centrul Cultural „Gabriel Cotabiță”

Primarul George Scupra a inaugurat, astăzi, noul Centru Cultural din satul Poiana, la eveniment fiind prezent și Gabriel Cotabiță deoarece noua locație îi va purta numele.În urmă cu aproximativ două luni, la inițiativa primarului George Scupra, consilierii locali din orașul Ovidiu, au votat în ședința de consiliu, un proiect de hotărâre prin care Centrul Cultural din satul Poiana va purta numele lui Gabriel Cotabiță. Acesta este unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți români de muzică ușoară și pop-rock, dar si prezentator, producător muzical și de televiziune. Reprezentanții Primăriei Ovidiu spun că numele artistului Gabriel Cotabiță a fost ales deoarece părinții acestuia sunt din satul Poiana. Mai mult, la inaugurarea noului obiectiv din sat a fost prezent și „Gabriel Cotabiță”. În plus, cei prezenți s-au putut bucura de un spectacol cuprinzând colinde, dansuri populare dar și un concert susținut de Matteo și Gabriel Cotabiță.„Locuitorii din satul Poiana trebuiau să aibă un centru cultural modern. Oamenii de aici nu aveau unde să participe la evenimente. Ei erau aduși la centrul cultural din Ovidiu atunci când erau spectacole. Clădirea care a fost reabilitată era veche de 55 de ani și nu mai funcționa de 10 ani. Am depus proiectul în 2013 la Compania Națională de Investiții, anul trecut am primit finanțarea, iar anul acesta este gata. Costurile se ridică la 17 miliarde de lei vechi. Din aceștia, 66% sunt suportați de CNI iar 34% sunt suportați din bugetul local”, a declarat primarul George Scupra.Noua locație este modernă și are o sală de lectură, centru informatic și o bibliotecă. Totodată, a fost construită o scenă modernă unde să se poată țină spectacole, dar și o terasă în exterior.