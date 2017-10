Primarul Gabriela Iacobici vrea să construiască locuinţe sociale în comuna Grădina

1

Vise electorale pentru prosti !

Tovarasa secretar de partid , viseaza cam cum ar mai putea pacali , pe prostii care au votat-o , acum niste timp in urma ... Se gandeste ca ar ridica niste case pe partea nevazuta a lunii , dar nu are bani nici pentru cateva amarate de tomberoane , in care sa se colecteze peturile , care sunt aruncate , cam peste tot in localitate . Ideea ca aceasta asezare se numeste , cum se numeste , este absolut ridicola : Nu e nici gradina , nici sat , nici comuna ! Este o adunatura de case , iar primaria , nu este altceva decat o institutie inutila si ineficienta . Cucoana , care se da primarita , este o persoana toxica si absolut in afara postului ...