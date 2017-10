PRIMARUL FĂGĂDĂU ŞI PRIORITĂŢILE CONSTANŢEI / VOM AVEA FESTIVAL DE MUZICĂ ELECTRONICĂ!

2

PARINTZI, ROMANI, FITZI CU LUARE AMINTE, CA CEI CARE URASC, DARUL LUI DUMNEZEU, ADICA : FAMILIA CRESTINA SI VIATZA , AU PUS GAND RAU NOUA / TUTUROR ROMANILOR !

ROMANII SE SINUCID PE CAPETE DIN CAUZE NE CERCETATE SI NEELUCIDATE ! NOI, CETATZENII ACESTEI TZARI, CONSIDERAM CA ACEASTA SITUATZIE SE DATOREAZA : NEPASARII SI INDIFERENTZEI CONDUCATORILOR, INCEPAND CU PRESEDINTELE TZARII, ROMANIEI, SE TERMINA TOOOOCMAI LA CEL MAI " MARUNT " POLITICIAN SI PARINTZII CARE II LASA PE COPIII DE CAPUL LOR, NU LE OFERA ATENTZIA CORESPUNZATOARE SI NECESARA, NU LE INTZELEG PROBLEMELE PERSONALE, INOCENTZA, SPUN CA-S RASFATZATZI, CA SE ALINTA SI LE APLICA CORECTZII : BATAIA, II CEARTA MAI TOT TIMPUL, IN LOC SA FOLOSEASCA DUHUL BLANDETZII SI SA LE EXPLICE COPIILOR, CE AU GRESIT, PARINTZII SE TRANSFORMA IN DUSMANI, COPIILOR LOR ! CEI INTERESATZI CA SA DISTRUGA ROMANIEI, GENERATZIE DUPA GENERATZIE, SE TRANSFORMA PRIN VICLENIA CE II CARACTERIZEAZA, IN OAMENI " IUBITORI ", ISCODESC, INTRA IN TAINELE VIETZII COPIILOR SI DE ACOLO IN COLO URMEAZA : NENOROCIREA, DEZASTRUL SI SINUCIDEREA FIINTZELOR NEVINOVATE SI DRAGI TUTUROR ROMANILOR !