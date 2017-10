Primarul din Topraisar ţinteşte spre al patrulea mandat

Primarul din Topraisar țintește spre al patrulea mandat

Aflat la al treilea mandat în fruntea administrației din comuna Topraisar, primarul Gheorghe Stelian de la PSD a continuat strategia de dezvoltare a localității. Cu doar trei luni înainte de alegerile locale, el este cotat ca cel mai capabil candidat din Topraisar care ar câștiga detașat primăria, motiv pentru care a și acceptat să mai candideze pentru un nou mandat.„Eram nehotărât dar acum m-am decis, așa că voi candida pentru al patrulea mandat. Îmi doresc foarte mult să duc la capăt proiectele începute. Cât despre faptul că nu vor mai fi două scrutine nu-mi fac niciun fel de probleme deoarece eu am câștigat toate mandatele din primul tur, așa că nu mă afectează cu nimic”, a declarat Gheorghe Stelian. El a spus că a rămas fidel PSD-ului și că nici măcar nu a fost curtat de cei de la UNPR așa cum s-a întâmplat cu alți primari din județ.Referitor la cele mai mari proiecte realizate în acest mandat, edilul din Topraisar a spus că acestea au vizat rețeaua de canalizare și stația de epurare care au fost finalizate. Cele două lucrări au făcut parte dintr-un proiect integrat, finanțat prin Măsura 3.2.2, privind renovarea, dezvoltarea satelor, conservarea și îmbunătățirea moștenirii rurale. Valoarea totală a proiectului a fost de 2,5 milioane euro, bani primiți de la Uniunea Europeană.Un alt proiect important este cel privind extinderea rețelei de ali-mentare cu apă a comunei Topraisar care se efectuează cu fonduri de la bugetul local și cel de stat. „Printre proiectele care doresc să le continui în caz că voi obține voturile locuitorilor pentru un nou mandat, se află și proiectul privind extinderea canalizării. De asemenea, am finalizat un proiect privind realizarea unei piețe agroalimentare pentru care caut finanțare. Pe de altă parte, după cum știți, am tot avut probleme cu grădinița nouă din Topraisar a cărei lucrare a început în anul 2008. Această investiție s-a derulat cu dificultate, din cauza faptului că, Ministerul Educației nu a mai alocat sumele necesare finalizării acestei instituții. Totuși, cu bani de la bugetul local am reușit să facem acoperișul, astfel riscam ca o parte din lucrare să se degradeze în timpul iernii. Clădirea în care va funcționa grădinița este în regim P+1 și va avea o capacitate de 160 de locuri. Ne-am propus ca în acest an să finalizăm construcția cu bani de la bugetul local”, a spus Gheorghe Stelian. El a precizat că finalizarea acesteia este necesară deoarece din toamnă va trebui să funcționeze clasa pregătitoare, iar la nivelul localității nu există momentan spațiul necesar școlarizării copiilor. Totodată, șeful administrației din Topraisar a spus că, pe viitor, nici lucrările privind alimentarea cu apă a localității nu au fost uitate. Mai exact, este vorba despre alimentarea cu apă a cartierului IAS din Topraisar, unde locuiesc 150 de familii, după ce a fost finalizată lucrarea de iluminat public.Și pentru că cel de-al treilea mandat se apropie cu pași repezi de final, edilul din Topraisar a ținut neapărat să transmită câteva gânduri bune locuitorilor și consilierilor locali. „Le mulțumesc tuturor cetățenilor deoarece am dovedit că suntem o comunitate unită și am reușit să depășim momentele grele, de criză. Totodată, la sfârșit de mandat țin să mulțumesc consilierilor locali, indiferent de partidul din care fac parte deoarece au susținut toate proiectele ce sunt în interesul cetățenilor care ne-au trimis în fruntea administrației publice locale”, a spus primarul Gheorghe Stelian.