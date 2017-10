Primarul din Saraiu, Dorinela Irimia, a prezentat bilanţul primului an de mandat

Primarul din Saraiu, Dorinela Irimia, a prezentat bilanțul primului an de mandat

La alegerile locale de anul trecut, Dorinela Irimia, de la UNPR, a candidat la Primăria Saraiu alături de alți trei candidați, toți bărbați. În cele din urmă, ea l-a devansat lejer pe fostul primar Vasile Băjan, de la USL. Dorinela Irimia a obținut 62,52%, în timp ce principalul contracandidat a luat doar 32,62%.La un an de la investirea în funcție, primarul Dorinela Irimia și-a prezentat, sâmbătă, bilanțul primului an de mandat în fața locuitorilor care i-au acordat votul de încredere. Evenimentul a avut loc în satul Dulgheru, care aparține de comuna Saraiu, și au fost prezenți locuitori ai comunei, dar și oaspeți veniți să o felicite pe Dorinela Irimia, cum ar fi prefectul județului Constanța, Eugen Bola, președintele UNPR Constanța, George Lipoveanu, președintele PNL Constanța, deputatul Gheorghe Dragomir, dar și alți uneperiști și liberali.Evenimentul de sâmbătă a început cu inaugurarea noului parc amenajat în satul Dulgheru. El este situat în fața Căminului Cultural și este amenajat cu alei și trotuare, locuri de joacă pentru copii, în interior fiind plantați copaci și flori.După tăierea panglicii de inaugurare, primarul comunei Saraiu, Dorinela Irimia, a urcat pe scena special amenajată și le-a vorbit locuitorilor care, în urmă cu un an, i-au acordat girul încrederii.„Pentru încrederea acordată, pentru creditul pe care mi l-ați dat acum un an, m-am simțit datoare să vă prezint bilanțul primelor 12 luni de mandat. Ca și în timpul campaniei electorale de anul trecut, vin acum în fața dumneavoastră cu întărirea faptului că în imensul gol letargic ce se instalase la nivelul comunei, fără vina expresă a cuiva anume, am încercat să aduc un suflu nou, elan și implicare totală și mai ales am încercat să vin cu proiecte certe”, și-a început discursul Dorinela Irimia.Ea le-a explicat oamenilor că nimic pe lumea asta nu se face cât ai bate din palme, motiv pentru care nu toate planurile expuse la începutul mandatului sunt materializate.„Toate proiectele majore sunt demarate, numai că, de la punctul de pornire până la final, sunt o sumedenie de pași, unii vizibili pentru toată lumea, alții nu. Sunt etapele de pregătire, de măsurători, de verificări și aprobări, de calcule și, abia într-un final, de execuție. Pentru cele mai importante proiecte este nevoie de sprijinul autorităților superioare și, în acest sens, un cuvânt important de spus îl au Consiliul Județean, Prefectura și ministerele de specialitate. Trecând pe planul bilanțului, planul demersurilor concrete de proiecte, vă pot confirma începerea și realizarea în procent de peste 70% al lucrărilor de reabilitare a rețelei de alimentare cu apă. Următorul proiect de o amploare deosebită îl reprezintă reluarea de la nivelul de studiu de fezabilitate a investiției, de data asta cu simț de responsabilitate și profesionalism în sensul cuprinderii tuturor străzilor localității Saraiu cu rețea de canalizare. Odată încheiate aceste proiecte, avem în vedere asfaltarea a 16 km de drumuri și ulterior execuția trotuarelor printr-un proiect de sistematizare. Nu în ultimul rând, avem în vedere construcția unui azil de bătrâni”, a spus primarul Dorinela Irimia.Totodată, ea a trecut în revistă și transformările estetico-funcționale la nivelul comunei efectuate în primul an de mandat și a dat ca exempleamenajarea locurilor de joacă pentru copii, amenajarea parcurilor pentru relaxare și recreere, cinstirea eroilor comunei prin ridicarea unui monument pe măsura jertfei lor, amenajarea centrului localității Saraiu, cu precădere parcarea și parcul primăriei, precum și amenajarea drumului de acces la mănăstirea din localitatea Stejaru și nu numai.De asemenea, pe lângă toate acestea, primarul a reușit să organizeze evenimente deosebite cu ocazia sărbătorilor creștine, mai exact, de Crăciun, Paști, hramuri ale bisericilor din comună, dar și marcarea așa cum se cuvine a sărbătorilor de Ziua Femeii, Ziua celor 40 de pahare și Ziua Copilului.