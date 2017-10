Primarul din Saraiu, Dorinela Irimia, a prezentat bilanţul primilor doi ani de mandat

Primarul din Saraiu, Dorinela Irimia, a prezentat bilanțul primilor doi ani de mandat

Edilul comunei Saraiu, Dorinela Irimia, de la UNPR, se află la primul mandat în fruntea primăriei. Oricine a mai fost prin localitatecu ani în urmă și pașii i-au purtat și acum pe acolo poate face diferența între cum arăta și cum arată în prezent comuna Saraiu.În numai doi ani de când Dorinela Irimia a preluat conducerea administrației publice din Saraiu, comuna s-a dezvoltat simțitor și a ajuns să fie una din cele mai frumoase și mai cunoscute localități din județul Constanța. Și, așa cum le-a promis locuitorilor, primarul Dorinela Irimia s-a prezentat, zilele trecute, în fața lor, pentru a face bilanțul celor doi ani de când se află la conducere. Eveni-mentul a avut loc la Căminul Cultural din comuna Saraiu.„În anul 2012, când, prin votul dumneavoastră, am pornit pentru prima dată la drum, am făcut câteva promisiuni și am încercat să le duc la bună îndeplinire cu ajutorul dumneavoastră. În momentul de față, sprijinită de la centru de UNPR, multe dintre promisiuni au fost deja realizate, iar celelalte sunt în curs de realizare. Astfel, pe perioada celor doi ani care au trecut de la preluarea mandatului, am reabilitat, modernizat, împrejmuit și sistematizat sediul primăriei. De asemenea, aici a fost ame-najată și o parcare modernă. Anul trecut, am finalizat pasarela pietonală peste pârâul Topolog. Am dus la îndeplinire cu succes obiectivul de reabilitare și modernizare a Școlii Generale «Nicolae Maraloi». De asemenea, clădirea școlii a fost izolată termic cu polistiren și toate utilitățile necesare la interior. În mandatul meu s-a construit piața agroalimentară Saraiu, iar în acest moment, investiția s-a dovedit foarte utilă pentru organizările târgului săptămânal și eveni-mentelor culturale locale”, a spus Dorinela Irimia.Planuri pentru 2015În cadrul întâlnirii, ea le-a explicat oamenilor că nimic pe lumea asta nu se face cât ai bate din palme, însă, așa cum a promis, nu i-a uitat nici pe cei mici. În acest context, edilul a amintit că s-a reparat și reabilitat în totalitate Grădinița „Albă ca Zăpada” din comuna Saraiu. Totodată, au fost amenajate parcuri de joacă pentru prichindeii de la grădiniță, iar acest spațiu a devenit un loc primitor, unde cei mici și educatoarele își pot desfășura activitățile în condiții optime.De asemenea, primarul Dorinela Irimia a trecut în revistă și transformările estetico-funcționale, dar și cultural-educative realizate la nivelul comunei, efectuate în cei doi ani de mandat, și a dat ca exemple lucrările pentru înființarea de noi drumuri comunale și asfaltarea mai multor străzi, amenajarea drumului de acces la mănăstirea din localitatea Stejaru, îmbunătățirea iluminatului public, cinstirea eroilor comunei prin ridicarea unui monument pe măsura jertfei lor și organizarea „Zilei Comunei Saraiu”.De asemenea, pe lângă toate acestea, primarul a reușit să organizeze evenimente deosebite cu ocazia sărbătorilor creștine, mai exact, de Crăciun, Paști, hramuri ale bisericilor din comună, dar și marcarea, așa cum se cuvine, a sărbătorilor de Ziua Femeii, Ziua celor 40 de pahare și Ziua Copilului.Pe de altă parte, ca și proiecte care se află în curs de realizare, primarul a adus aminte de construcția unui cămin pentru persoanele vârstnice și proiectul pentru canalizare însă acestea nu sunt singurele obiective aflate pe agenda Dorinelei Irimia.„În momentul de față, s-au demarat toate demersurile necesare privind finalizarea lucrărilor de alimentare cu apă în comuna Saraiu. Alimentarea cu apă va fi finalizată și va fi inaugurată la sfârșitul lunii februarie 2015. De asemenea, am realizat depunerea și semnarea contractelor de finanțare pentru două obiective, mai exact, bază sportivă cu nocturnă în Saraiu și o piață agroalimentară în satul Dulgheru. Sper cu ajutorul bunului Dumnezeu ca toate celelalte promisiuni făcute către dumneavoastră să fie duse la îndeplinire negreșit în cel mai scurt timp, deoarece știu că voi beneficia în continuare de sprijinul dumneavoastră”, le-a mai spus primarul Dorinela Irimia locuitorilor prezenți la prezentarea bilanțului.