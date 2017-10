Primarul din Mereni, internat după ce a suferit un accident vascular

Primarul localității Mereni, Gheorghe Chiriac, se află sub supraveghere medicală după ce a fost internat la Secția Neurochirurgie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța. „Joi noaptea, am avut un mic accident vascular în somn. M-au internat de urgență, acum sunt bine, sunt conștient. Voi mai sta câteva zile sub supravegherea medicilor”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, edilul din Mereni.