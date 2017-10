Primarul din Medgidia, Marian Iordache, a bătut palma cu sicilienii

1

BATE PALMA CU STRAINII SI DA PALME MEDGIDIENILOR

IORDACHE ESTI CEM MAI TRADATOR DE NEAM DIN CATI AM VAZUT. BATI PALMA CU SICILIENII? NU CUMVA ASTIA SUNT CEI CARE TI-AU SPONSORIZAT CAMPANIA IN 2008? BATE PALMA IORDACHE CU STRAINII IAR NOUA NE DAI PALME. AI VANDUT ORASUL CUM AU VRUT MUSCHII TAI SI AI ACOLITILOR TAI. ASA CUM A CAZUT GUVERNUL ,ASA VEI CADEA SI TU. MEDGIDIA NU TE MAI VREA.PLEACA IN SICILIA TA,IORDACHE. IA-TI GASCA DE HOTI SI PLEACA. AVEM NEVOIE DE UN OM CA MOINESCU,CARE SA NE SCAPE DE SARACIE SI NU SE INGENUNCHEZE STRAINILOR SI LUI CONSTANTINESCU. VOTAM MOINESCU, INDIFERENT CE VEI MAI FURA TU, IORDACHE, PE ULTIMII 10 M.