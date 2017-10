Primarul din Lumina dotează Poliţia cu armăsari pur-sânge

După modelul din Anglia

Primarul din Lumina dotează Poliția cu armăsari pur-sânge

În timp ce alți primari se tot vaită că nu au bani ca să doteze Poliția Locală cu mașini, primarul comunei Lumina, Dumitru Chiru, a găsit soluția perfectă. Mai exact, gospodarul-șef a stat și a analizat problema și, în cele din urmă, a ajuns la o soluție mai mult decât favorabilă. Drept urmare, el a luat legătura cu directorul Hergheliei Mangalia, Constantin Ancuța, căruia i-a explicat că ar vrea să ia patru armăsari pentru comună. În urma acestei discuții, cei doi au bătut palma, astfel că, în scurt timp, locuitorii din Lumina vor putea vedea pe străzile comunei o Poliție ca în Anglia. „Am stat și m-am gândit și am ajuns la concluzia că este o afacere rentabilă ca, pe lângă mașinile pe care le avem la Poliția Locală, să avem și armăsari. Dacă cei din Anglia pot patrula cu armă-sarii pe stradă, noi de ce să nu putem?”, a spus primarul Dumitru Chiru. El a mai precizat că cei patru armăsari sunt de rasă pur-sânge arab și sunt foarte frumoși. „Urmează să-i aducem săptămâna viitoare în comună și să-i echipăm corespunzător. Polițiștii comunitari vor patrula pe străzi cu ei. Sunt băieți tineri, dacă nu știu să călărească, vor învăța”, a declarat Chiru. El a mai spus că, la o simplă socoteală, este o adevărată afacere, mai ales că nu plătește nimic pentru achiziționarea cailor. „În loc să dau, zilnic, bani pentru 10-20 de litri de benzină la mașină, cu banii ăștia întrețin caii o săptămână. Și mai este ceva. Sunt hoți care, atunci când sunt prinși că acționează, o iau la fugă pe câmp; or, cu mașina nu poți intra așa ușor acolo. În schimb, cu armăsarul, este altceva”, a explicat primarul. El a mai precizat că animalele nu costă nimic, deoarece vor fi luați în baza unui contract de administrare gratuită pe o perioadă de un an de zile. În altă ordine de idei, gospodarul-șef a mai spus că, pe lângă faptul că acești armăsari vor fi folosiți de polițiștii comunitari, ei vor folosi și pentru montă în gospodăriile unor locuitori ai comunei Lumina. La rândul lui, directorul Hergheliei Mangalia, Constantin Ancuța, spune că ideea primarului din Lumina este foarte bună. „Zilele trecute am tot primit telefoane de la diverși primari care s-au interesat de caii de aici. Cred că primarul din Lumina este primul care s-a gândit să-i folosească pentru Poliția Locală. Știu că ceilalți îi iau pentru montă. Ceea ce face primarul din Lumina este un lucru foarte bun, pentru că animalele acestea au nevoie de mișcare”, a spus Constantin Ancuța. El a mai declarat că armăsarii de la Herghelia Mangalia sunt foarte bine întreținuți și ar putea fi folosiți cu succes în Polițiile Locale din diverse localități.