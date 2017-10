Primarul din Crucea, supărat pe cei care blochează investiţiile: „Au lăsat în urmă dezastru!“

Primarul din Crucea, supărat pe cei care blochează investițiile: „Au lăsat în urmă dezastru!“

Investiții începute acum mulți ani riscă să se ducă pe apa sâmbetei după ce au fost blocate de guvernanți din lipsă de fonduri sau cine știe ce alte motive. Așa se face că multe localități au rămas cu drumuri asfaltate doar pe jumătate, școli, grădinițe sau spitale ridicate până la acoperiș, dar apoi abandonate, sisteme de alimentare cu apă neterminate și nefuncționale și lista poate continua. Din păcate, multe dintre aceste șantiere lăsate în voia Domnului creează un mare disconfort și chiar pericol pentru siguranța oamenilor.În această situație se află și comuna Crucea, din județul Constanța. Deși primăria a reușit să câștige în urmă cu câțiva ani finanțare pentru o serie de proiecte importante, iar lucrările ar fi trebuit să se termine de mult, blocarea investițiilor de către ministere a lăsat urme adânci pe obrazul localității. Cel mai important exemplu în acest sens este reabilitarea drumului european care străbate localitatea de la un capăt la altul. Lucrarea, începută în 2010, a fost abandonată în ultimul an, lăsând dezastru în urmă. „În urmă cu trei ani, CNADR a demarat reabilitarea Drumului European în localitatea Crucea. S-au apucat atunci de treabă, trebuia să refacă trama stradală, rigolele de scurgere, podețele de acces în curțile oamenilor, precum și legătura cu drumurile interioare. Noi, Primăria, trebuia să venim în urma lor și să refacem trotuarele. Însă ei au stricat totul și au plecat. Au construit inițial podețele, dar au greșit întreaga lucrare, deoarece nu au ținut cont de distanța de la axul drumului în realizarea lor, astfel încât au ieșit în zigzag. Din câte am înțeles atunci, trebuie să le refacă. Însă, de mai bine de un an, au retras toate utilajele, toți muncitorii și au lăsat în urmă dezastru. Am trimis notificări peste notificări, dar nu s-a mișcat nimic. Cea mai mare problemă este că trotuarele au fost distruse de ei, iar Primăria nu le poate reface până ce CNADR nu termină lucrarea. Altfel, riscăm să băgăm o grămadă de bani în reabilitarea trotuarelor, pentru ca apoi să vină CNADR să le distrugă din nou când vor face rigolele, podețele. Ne îngrijorează că în curând vor veni ploile, ninsorile, iar copiii nu au pe unde să circule în siguranță în drum spre școală sau grădiniță. Lăsăm la o parte disconfortul produs de noroaie, de aspectul total inestetic, foarte mult ne îngrijorează siguranța oamenilor”, ne-a declarat primarulO altă mare supărare a primarului Gheorghe Frigioi este construirea grădiniței în comuna Crucea. Deși a obținut finanțare de la Guvern, în jur de 615.000 lei, în urmă cu mai mult timp, s-a organizat licitație pentru desemnarea firmei care va ridica clădirea și a fost și eliberată autorizație de construire, nici până astăzi nu s-a început lucrarea.„Construirea noii grădinițe este durerea mea cea mai mare. Licitația a fost organizată, firma câștigătoare a fost desemnată, am eliberat și autorizația de construire, am pregătit terenul, însă nimeni nu se apucă de treabă. Asta deoarece cei de la minister nu ne spun clar când și dacă se mai face, deși proiectul nostru a fost declarat eligibil și am primit acceptul de finanțare”, a mai adăugat Gheorghe Frigioi.